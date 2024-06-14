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國會改革覆議 卓榮泰：民主對話有助於捍衛憲法程序

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、秘書長龔明鑫（左）、副院長鄭麗君（右）上午出席立法院院會。針對朝野協商結論，卓榮泰表示，他會妥善的運用總質詢以及下周三、下周四2天在立法院的時間，清楚地向立委說明行政院的立場。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（中）、秘書長龔明鑫（左）、副院長鄭麗君（右）上午出席立法院院會。針對朝野協商結論，卓榮泰表示，他會妥善的運用總質詢以及下周三、下周四2天在立法院的時間，清楚地向立委說明行政院的立場。記者葉信菉／攝影

針對行政院國會改革法案提出覆議案，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商。朝野決議於19日、20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰列席說明，並於21日記名投票表決。卓榮泰今日表示，行政院提出覆議案能夠讓立委細心地檢討法案，有助於捍衛憲法程序。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪。針對朝野協商結論，卓榮泰表示，他會妥善的運用總質詢以及下周三、下周四2天在立法院的時間，清楚地向立委說明行政院的立場。

卓榮泰重申，行政院憲政機關基於憲法的秩序跟設計而提出的覆議案，應該被合理的討論。如果爭議的立法院職權行使法等法能夠再次的讓委員細心檢討、審慎法條，且經過民主對話，也聽聽社會的聲音，這個對維護、捍衛憲法的程序絕對是有幫助的。

至於是否搭配民進黨宣講活動下鄉說明，卓榮泰說，目前行程以在立法院總質詢、行政院公務為主，沒有做其他的安排。

卓榮泰 國會改革 立法院 行政院

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