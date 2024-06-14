賴清德專訪稱兩國互不隸屬 邱垂正：符合客觀事實

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪表示，表示中華民國和中華人民共和國互不隸屬，他非第一個說，前總統馬英九、蔡英文皆已提過。不過馬英九辦公室駁斥兩國與兩岸並不相同。陸委會主委邱垂正今日受訪，表示賴清德說法符合客觀事實及台海現狀。

賴清德接受時代雜誌專訪，表示他在就職演說當中提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，此事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思，蔡英文在2021年國慶提出的「四大堅持」就已經提到；馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。

不過，對於賴清德說法，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人，假裝自己真的想要致力和平一樣。

邱垂正今則說，有關此議題，賴清德所說是符合客觀事實，以及台海現狀。中華民國是主權國家，表示對內代表最高，對外獨立自主，查遍中華民國憲法，中華民國不隸屬世界上任何一個國家和地區，互不隸屬是客觀事實也是台海現狀。