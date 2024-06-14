賴清德Time專訪談兩岸 卓榮泰：盼中國領導人能聽到善意

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，大談兩岸政策，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，完全沒有挑釁的意思，並呼籲中國拿出誠意和台灣民選合法的政府進行交流合作。行政院長卓榮泰今日表示，希望這種善意在中國的領導人也能夠聽得到，彼此往更好的方向去發展。

賴總統在專訪中表示，他在就職演說當中也提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思，前總統蔡英文在2021年國慶提出的「四大堅持」就已經提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬

卓榮泰今天到立法院備詢前接受媒體聯訪，有媒體詢問賴清德在時代雜誌專訪的內容遭大陸學者批評無助兩岸關係。卓榮泰表示，賴總統在時代雜誌的專訪裡面很清楚地重申了對台灣主權信心的維護，同時也向全世界發出了民主、和平、繁榮、善意的聲音。