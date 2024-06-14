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【專家之眼】糾正賴政府的帝王思想-文以載道

聯合報／ 劉明德／前四川大學副教授
賴清德總統11日核可覆議案，立法院未來15天勢必再有一次「表決大戰」。（本報資料照片）
賴清德總統11日核可覆議案，立法院未來15天勢必再有一次「表決大戰」。（本報資料照片）

有人問我，你為什麼要寫文章？為了名？為了利？為了表態？都不是，我在寫歷史，寫給未來，不是寫給誰看。我不當權力的走狗，我的每一句話，都發自內心，沒有立場、沒有偏好，都經過查驗，都足以成為歷史證據。誰能戰勝歷史、戰勝真相？最終，歷史會給出答案，沒有一個獨裁者能夠逃出歷史的最終審判。

立法院會5月28日三讀通過立法院職權行使法、刑法部分條文等修正案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。錯在哪裡呢？這些不都是當時在野的民進黨所強力主張的嗎？怎麼今天變成執政黨了，反而反對起當初的訴求呢？除了逃避監督以及害怕東窗事發，還能有第二個解釋嗎？若不是今天在野黨在國會占多數，人民的權力，亦即國會該有的權力—立法對行政的監督制衡，還要等多久呢？立法權被行政權打壓，都已經幾十年了，難道正義還不來？

針對國會改革法案在立法院的通過，行政院政務委員林明昕竟然說：「因為調查是為了達成目的，必須框架在職權範圍內，不能漫無邊際、脫離職權範圍，要有清楚界線…...」，他所說的「因為調查是為了達成目的，必須框架在職權範圍內」，這當然是對的，問題是他說「定義不清」、「脫離職權範圍」等等，是他說了算？他是在挑起內部仇恨、分化台灣人民嗎？

行政院認為國會改革法窒礙難行，因此由總統移請立法院覆議。行政院提出覆議的「7大理由」，有任何一個理由是充分的嗎？一個也沒有。其中第二個理由是：「混淆雙首長制，質詢總統違憲」。台灣是雙首長制嗎？別笑死人了，好不好。台灣的總統有權無責，拿行政院長擋子彈，在這種情形之下，還不能質詢？有這種事？

至於林政委所說的「雙首長制」，更是好笑了！書有沒有讀通呢？台灣的政體絕非台灣的教科書所說的雙首長制，而是超級總統制，原因很清楚，台灣的行政院院長並沒有單獨權力，所有她/他所享有的權力，全來自總統的施捨，既然如此，也就隨時能被拿走，不需要任何理由，這與法國的雙首長制有著根本的不同。

在任何民主國家，總統的權力一定是受到明顯制約的。看看美國政府經常出現的「窘態」：因為美國國會不撥款，美國政府都已經停擺過多少次了？反觀台灣的行政部門可能關門嗎？當然不可能。

再來看國會的人事同意權。根據統計，自1789年以來，美國內閣的人事案約有2％遭到否決，而總統提名的最高法院人選有近四分之一遭到參議院的不同意。哪裡像台灣總統，要提名誰就提名誰，就算提名個阿貓阿狗（當然只有少數啦），一樣通過，立法院何曾能否決總統的人事任命案，至今為止，一個也沒有，這不就證明了立法院就只是總統的橡皮圖章嗎？難道，這就是林政委所說的「權力制衡」？未免指鹿為馬！

而目前的大法官，全部由蔡英文一人提名，全世界有哪一個國家憲法上的總統權力，有像台灣總統這麼大的？一個也沒有，除了獨裁國家。正因為大法官全部由總統提名，因此，如果賴政府提釋憲案，國會改革法被翻案的可能性不是沒有，因為司法不公，由來已久。請問，現在還有多少傻瓜相信台灣的司法？

民進黨如果真的愛台灣，就不要再阻撓國會改革了！

立法院 美國 行政院

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