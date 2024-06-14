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立院內抽菸全都錄 柯建銘：該罰就罰
民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天上午在朝野協商時，走出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下。國民黨台北市議員柳采葳表明已向台北市衛生局檢舉。對於媒體詢問，柯建銘表示，該罰就罰，不必問這種無聊的問題。台北市衛生局說，會發函請柯建銘陳述意見，若違法屬實，最重開罰一萬元。
柯建銘上月底才遭檢舉抽菸，當時北市衛生局稱收到的是舊照，已發函請立法院或立委黃國昌辦公室提供最新檢舉照片再開罰。昨天柯抽菸被直播鏡頭全都錄，柳采葳說，柯已是累犯、慣犯，她已提出具體影片和照片向衛生局檢舉，並要求柯建銘不要迴避，並主動道歉。
衛生局表示，昨收到柳采葳檢舉案，並有檢舉影片，會發函請請柯建銘陳述意見，要求收執次日起七日內須回復，否則視同放棄陳述意見機會，將逕行依法裁處。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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