財劃法修法爭議 藍批綠集錢又集權

國民黨表示，他們主張制度化財劃法的規定，依據需求合理分配，提升各地方政府的財政自主性，解決區域發展不均的問題，不分執政顏色，為地方謀取福利。圖／國民黨提供 國民黨推動「財政收支劃分法」修法，被民進黨批評是自肥北部。國民黨昨天強硬反擊，指民進黨阻止財劃法改革是要集錢又集權，不想讓警消有職務加給和加班費、不想讓地方有完善的軌道建設、不想讓地方學童有免費營養午餐可吃。

國民黨指出，財劃法超過廿五年未修正，民進黨阻擋財劃法改革，就是要把錢掌握在中央，想給誰就給誰，不願意做制度的重新分配，不願意處理地方財政困難的問題；過去民進黨推動的前瞻計畫及疫苗、口罩、雞蛋等補貼造成弊案叢生，更遑論錯誤政策導致預算浪費。

國民黨舉例，去年行政院提高消防員危險職務加給百分之十五，但今年起這些錢要由地方政府自行負擔；根本是中央開支票，地方埋單。財劃法若修正通過，地方獲得較合理的統籌稅款分配，除了給予警消應有的待遇，更不會排擠到其他社福支出。

針對地方交通建設，國民黨指出，桃園未來五年鐵道地下化、捷運綠線經費市府每年負擔一百四十億元；基隆捷運市府負擔增加為七十二億元；宜蘭羅東段鐵路高架化建設縣府負擔上升到一百零四億元，要花七年平攤；彰化市鐵路高架化、中捷綠線延伸彰化等建設，縣府總負擔約二百六十八億元。財劃法若修法通過，地方政府獲得較合理的統籌稅款分配，帶動地方建設，還給人民一個安全、便利的交通。

國民黨表示，他們主張制度化財劃法的規定，依據需求合理分配，提升各地方政府的財政自主性，解決區域發展不均的問題。