王義川：被跟蹤會報案 徐巧芯：民眾檢舉

民進黨政策會執行長王義川於政論節目上的一番話，讓自己身陷電信監控人民疑雲。國民黨立委徐巧芯質詢時，直指中華電信子公司「是方電訊」為民進黨個資來源。國民黨立委王鴻薇昨天要求通傳會（ＮＣＣ）立刻展開行政調查。

王鴻薇表示，王義川事件疑點重重，是方電訊是中華電信的子公司，最大問題是中華電信跟其子公司，養了一堆民進黨的派系人士，像是新潮流或跟民進黨關係匪淺的人，這就瓜田李下，是否可以就近取得外界無法取得的資料？是方電訊雖對外否認，但ＮＣＣ必須立刻啟動行政調查。

王義川爭議事件昨天又添一樁。徐巧芯昨接獲爆料表示，王義川在六月十一日當天二度違規闖紅燈；王義川坦承闖紅燈，並表示該繳的罰單馬上繳。不過，王義川也反擊表示，一邊抹黑說他監控人民，一邊實際上用監控手段的，就是徐巧芯；周二當天上午，他就被一路跟蹤偷拍，這種連續性的跟拍行為，「有可能是一般民眾投訴嗎？」

王義川表示，他被中國制裁後，又被鋪天蓋地抹黑盜用電信數據，再遭不明人士跟蹤，徐巧芯公布他被跟監的畫面，這一連串的行為已經不能用巧合來形容，目的是為了讓他心生畏懼，這已經影響到他的人身安全，會去報案。

徐巧芯強調，當然是民眾檢舉，不然怎麼會有罰單可以繳？她只有貼出影片和照片，尚未向警方告發。現在很多人都有行車記錄器，「若發現你的行為很誇張，提供爆料給民意代表很正常」。至於王義川揚言提告，徐巧芯說，「那就快去啊。」

徐巧芯表示，有民眾向她檢舉，直擊王義川在六月十一日下午一時左右，要前往台北地檢署的路上兩度違規闖紅燈。據投訴內容指出，王開著一輛白色ＢＭＷ轎車前往北檢路上的車速飛快，第一次於當天下午一時四十一分，在台北市酒泉街、迪化街二段路口直行闖紅燈；第二次，下午一時四十七分，在台北市承德路三段左轉民權西路闖紅燈。

徐巧芯指出，王義川去年十二月就被爆料過，也是這台車鬼切又闖紅燈左轉，當時王說之後會小心，但如今再來一次。王義川的二次違規行為，經民眾告發後，最高可罰一萬零八百元罰鍰。