台美倡議談判 賴總統盼加速進行

賴總統昨（13）日接見美國前白宮副國安顧問博明時表示，期盼台灣與美國能夠早日解決雙重課稅問題，且加速台美21世紀貿易倡議下一階段的談判，讓雙方的貿易發展再創高峰。

賴總統昨晚也出席歐洲日晚宴致詞，期許能和歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，為雙方企業創造互惠投資環境及商機。

賴總統昨日接見博明、華府智庫戰略暨國際研究中心研究員簡以榮時指出，全球民主國家應該加強合作，因應威權主義擴張，台灣目標也是深化民主夥伴關係。未來新政府會積極落實和平四大支柱行動方案，跟美國及理念相近國家密切合作，提升實力，共同維護區域和平穩定。

賴總統說，台美是彼此重要的經貿夥伴，如能進一步深化經貿關係，不僅可嘉惠雙方人民，也能共同確保供應鏈安全。期盼雙方持續邁向博明所主張的雙邊貿易協定目標，再創高峰，一起為深化台美關係而努力。

博明表示，台灣安全與美國安全緊密相關，與日本、南韓、菲律賓等區域及世界的許多國家都緊密相關，從烏克蘭戰爭所學到的教訓，遏阻比戰爭的代價低，相信賴總統知道「自身的強大會帶來和平」這句話，台灣有能力遏阻來自其他地方侵略性的行為。

賴總統昨晚出席歐洲日晚宴致詞時則提到，歐洲不僅是台灣的第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源，截至今年台灣對歐洲投資已累計185億歐元。