時代雜誌專訪 賴清德：兩岸互不隸屬陳述事實

賴總統日前接受《時代》雜誌專訪，昨（13）日刊出，對於兩岸關係，賴總統表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬的論述，是根據事實陳述，「完全沒有挑釁的意思。」蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」。

賴總統強調，「一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣可以帶動進步的中國」，他並不樂見中國大陸經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

賴總統是繼美國總統拜登（Joe Biden）、泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）後，今年第三位登上時代雜誌封面的國家領袖，備受國際社會關注。

賴總統在專訪中強調「民主、和平、繁榮是台灣的國家方向，也是台灣與世界的連結」，他並堅定表示，未來施政會深化台灣民主、維護區域和平，同時也讓台灣躋身國際社會，協助推動世界的繁榮發展。

賴總統重申，希望全世界任何國家，都應尊重台灣人民選擇。問及中國大陸共產黨拒絕與現任政府溝通對話，賴總統表示，台海和平穩定是世界安全繁榮必要元素，他在就職演說明確表示，將遵循前總統蔡英文「四個堅持」路線，不卑不亢、維持現狀、善盡台灣責任。

賴總統強調，有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬論述，是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。

賴總統認為，中國大陸對台灣併吞的態度，是中華人民共和國的國策，但在台海製造爭端，影響印太地區的和平穩定，國際社會並不會接受，台灣人民、不分朝野政黨亦應共同面對，強調「只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保我們的主權不被侵犯，民主自由的生活方式不被破壞」。

至於台灣與中國大陸、世界的經貿關係，賴總統說，台灣在半導體產業占有優勢，有責任推動世界的繁榮發展，台灣屬於IC設計、晶圓製造及末端封裝測試，零組件、設備、技術等資源分散在其他國家，「這是一個全球分工的產業」。