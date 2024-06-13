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賴清德喊馬英九曾提兩岸互不隸屬 馬辦曝疑點批：用文字遊戲騙外媒

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前接受時代雜誌專訪提及，蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同的概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人，假裝自己真的想要致力和平一樣。

針對520就職演說中，有關「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」論述，賴清德在時代雜誌專訪中表示，是根據事實陳述。

蕭旭岑表示，賴清德承認馬英九講的是「兩岸互不隸屬」，因為講「兩岸」，代表「台灣地區與大陸地區」，兩個地區都同屬一個中國，否則為何要叫「兩岸」？但是賴清德還是重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。

蕭旭岑批評，賴清德的「新兩國論」，和馬英九堅持「九二共識」，「兩岸同屬一個中國，但各自以口頭表述」的概念完全不一樣，很遺憾賴總統刻意用文字遊戲，欺騙不懂中文的外國媒體。

蕭旭岑表示，總統府新聞稿技巧性地把外媒的問題翻譯成「兩岸互不隸屬」，就表示在美國壓力下，府方悄悄從「新兩國論」退了；因為「兩岸互不隸屬」就沒有違憲問題，和馬英九總統時期的「兩岸互不承認主權，互不否認治權」是一樣的意思。

蕭旭岑指出，賴清德在就職演說與專訪文字，講的仍是「兩國」互不隸屬，通篇都稱對岸「中國」，也沒有提到兩岸人民關係條例，這就是「新兩國論」，比前蔡英文更沒有討論空間；蔡英文是在國慶日講一次「兩國互不隸屬」，但之後都由陸委會主委邱太三解釋為「兩岸互不隸屬」，有偷偷換了概念。

蕭旭岑呼籲，賴清德應重申「兩岸人民關係條例」，並依照中華民國憲法定位，宣布兩岸不是兩個國家。如此兩岸才有真正的和平與尊嚴。

馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
賴總統登時代雜誌封面。圖／翻攝時代雜誌
賴總統登時代雜誌封面。圖／翻攝時代雜誌

蕭旭岑 賴清德 馬英九

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