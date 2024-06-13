快訊

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

喊民進黨是「反貪腐第一品牌」 林右昌：面對藍白攻擊要認定、肯定自己

中央社／ 台北13日電
民進黨秘書長林右昌。(本報資料照片)
民進黨秘書長林右昌。(本報資料照片)

民進黨秘書長林右昌今天出席縣市黨部執行長培訓課程，他表示，民進黨是反貪腐、反威權、守護台灣的執政第一品牌，大家要對政黨品牌價值有信心，面對藍白不斷貼標籤攻擊，要認定自己、肯定自己，才有辦法說服民眾。

民進黨晚間發布新聞稿表示，黨內積極展開人才培育，今天針對全國各縣市暨勞工黨部執行長舉辦培訓作業，期盼透過訓練，強化執行長推動各縣市黨部黨務的效能，並增進中央與各縣市黨部的合作默契。

民進黨邀請業界專業講師授課，課程包括，執行長角色與職權、黨重要內規、常用財會規範、社群媒體運用，並新增「演講暨主持技巧」課程。

林右昌表示，執行長除了每日的黨務處理，更重要工作是擴大社會支持民進黨的基礎，民進黨執政邁入第9年，過去因為是執政黨，被在野黨貼標籤抹黑攻擊貪腐，認為當家不鬧事，不好意思反駁，這樣的心態必須改變。

林右昌指出，黨主席賴清德多次說民進黨是「反貪腐第一品牌」，且歷任黨主席包括現在的賴清德，在廉潔上是不會有人質疑的，有這樣的黨主席帶領，要對自己是「反貪腐第一品牌」有信心。

林右昌說，民進黨也是「反威權、守護台灣的第一品牌」，這是非常重要的基礎，他相信台灣社會對民進黨的品牌價值是不會有質疑的，要對自己有信心，希望大家在地方面對民眾要大聲說出來。

林右昌表示，除了「反威權、反貪腐、守護台灣的第一品牌」，前總統蔡英文執政更建立「執政第一品牌」，過去國民黨說他們最會執政，但過去8年來，國家的經濟與財政皆是30年來最好的，當這些品牌被扭曲或抹黑時，原本支持的民眾或理想、理念型的民眾就會流失，導致選舉挫敗，唯有認定自己、肯定自己，才有辦法說服民眾。

林右昌 民進黨

延伸閱讀

遭林右昌疑監控民進黨中央 徐巧芯：綠營內部的狼人殺

林右昌批藍營只修「財劃法」：縣市財政差距更扭曲

遭指手機分析資料源自民進黨中央 林右昌：徐巧芯在監控？

綠營全台宣講614傅崐萁的後山打頭陣…遭疑藏罷免動機 林右昌這樣說

相關新聞

賴清德喊馬英九曾提兩岸互不隸屬 馬辦曝疑點批：用文字遊戲騙外媒

賴清德總統日前接受時代雜誌專訪提及，蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，...

前白宮官員博明：台灣應建立嚇阻力量 但不該造潛艦

來台訪問的白宮前副國安顧問博明，今天下午在台大法學院霖澤廳，與「壯闊台灣」發起人吳怡農舉行座談，介紹自己的新書「沸騰的護...

賴清德喊共同承擔國家責任 國民黨酸「對外媒講好話」：綠營抹紅攻擊不間斷

賴清德總統接受時代雜誌專訪，談及與在野黨合作，賴清德表示，國會三黨不過半，提供共同承擔國家責任的機會。國民黨今天表示，賴...

指馬英九、蔡英文都提過「兩岸互不隸屬」 賴總統：講的是事實也沒挑釁意思

賴清德總統日前接受「時代（Time）周刊」專訪，文章今天刊出。賴總統表示，他在就職演說當中也提到，兩岸互不隸屬，他講的是...

前美國官員：TikTok和小紅書是大陸統戰工具

TikTok短影音平台近年在台流行，美國前白宮副國安顧問博明今天表示，中國對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要採取...

喊民進黨是「反貪腐第一品牌」 林右昌：面對藍白攻擊要認定、肯定自己

民進黨秘書長林右昌今天出席縣市黨部執行長培訓課程，他表示，民進黨是反貪腐、反威權、守護台灣的執政第一品牌，大家要對政黨品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。