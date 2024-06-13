快訊

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

尊重半導體供應鏈到其他國家發展 賴總統提經濟發展三方向

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴總統提到，雖然台灣在半導體產業占有優勢，但台灣也有責任推動世界的繁榮發展，所以只要半導體公司，包括台積電（2330）在內，基於公司的利益跟發展，要到美國、日本、歐洲或其他國家，基本上政府都會尊重。。圖／聯合報系資料照片
賴總統提到，雖然台灣在半導體產業占有優勢，但台灣也有責任推動世界的繁榮發展，所以只要半導體公司，包括台積電（2330）在內，基於公司的利益跟發展，要到美國、日本、歐洲或其他國家，基本上政府都會尊重。。圖／聯合報系資料照片

賴總統上任即將滿月，日前接受「時代雜誌」專訪時提到，台灣雖然在半導體產業占有優勢，但台灣也有責任推動世界的繁榮發展，所以只要半導體公司，包括台積電（2330）在內，基於公司的利益跟發展，要到美國、日本、歐洲或其他國家，基本上政府都會尊重。

賴總統指出，在全面智慧化的時代，半導體是非常重要的工業製品。未來，食衣住行各種生活如果要科技化、智慧化，一定用得到半導體。半導體產業是全球分工的產業，從研發、設計、製造及原料、設備等，是一個分佈全球的產業鏈。台灣屬於IC設計、晶圓製造及末端的封裝測試，但原料是分散在其他國家，如零組件、設備、技術是分散在美國、日本還有荷蘭，所以這是一個全球分工的產業。

賴總統說，台灣雖然在半導體產業占有優勢，可是臺灣也有責任推動世界的繁榮發展，所以只要半導體公司，包括台積電在內，基於公司的利益跟發展，要到美國、日本、歐洲或其他國家，基本上政府都會尊重。

他也認為，半導體公司的分布深受地緣政治變化的影響，在新的全球供應鏈下面所做的布局，也不是特別針對一個國家，應該不至於因此而產生更大的衝突。

除了產業面外，對於內政經濟，賴總統提到，自己非常重視基層勞工的薪資水平，還有他們的生活，同時也非常關注貧富差距問題，希望能夠給年輕人一個更好的未來。所以在前總統蔡英文任內所通過的基本工資法，未來他會好好落實，根據經濟成長率或物價的漲幅，調升基本工資的幅度，但更重要的是，要協助產業能夠升級、經濟能夠轉型。

賴總統也說，未來經濟發展有三個方向，第一，是前瞻未來、智慧永續，也就是一定要用科技來面對氣候變遷，及因應全球智慧化世代的來臨，讓台灣不僅能夠推動創新經濟，也能一舉成為智慧永續的新臺灣。

第二，是競逐太空、探索未來，包括發展中低軌道衛星、無人機產業。另外要善用海洋國家的優勢、探索海洋，讓台灣整個產業能夠更廣、往更多方向發展。

第三，是立足台灣、布局全球、行銷全世界。要改善臺灣的投資環境、照顧中小企業，協助我們的產業到世界各地布局，讓臺灣經濟可以更壯大、更加發展，營造更好的薪資環境，提升臺灣的薪資。

此外，在競選期間提出國家希望工程，會對社會做更大的投資，照顧年輕人、年紀大的人，以及社會上每一個需要照顧的人，解決貧富差距、生活照顧及年輕人未來發展的問題。

半導體 台積電 年輕人 薪資

延伸閱讀

賴清德總統出席歐洲日晚宴 與台中市長盧秀燕握手致意

賴總統出席警察節慶祝活動 期許打詐掃黑反毒

指「兩岸互不隸屬」是事實！賴清德點名馬英九也有提過 馬辦晚間發聲了

登時代雜誌封面！賴總統喊願助大陸經濟促和平 白委：真心話還是放屁安狗心

相關新聞

賴清德喊馬英九曾提兩岸互不隸屬 馬辦曝疑點批：用文字遊戲騙外媒

賴清德總統日前接受時代雜誌專訪提及，蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，...

前白宮官員博明：台灣應建立嚇阻力量 但不該造潛艦

來台訪問的白宮前副國安顧問博明，今天下午在台大法學院霖澤廳，與「壯闊台灣」發起人吳怡農舉行座談，介紹自己的新書「沸騰的護...

賴清德喊共同承擔國家責任 國民黨酸「對外媒講好話」：綠營抹紅攻擊不間斷

賴清德總統接受時代雜誌專訪，談及與在野黨合作，賴清德表示，國會三黨不過半，提供共同承擔國家責任的機會。國民黨今天表示，賴...

指馬英九、蔡英文都提過「兩岸互不隸屬」 賴總統：講的是事實也沒挑釁意思

賴清德總統日前接受「時代（Time）周刊」專訪，文章今天刊出。賴總統表示，他在就職演說當中也提到，兩岸互不隸屬，他講的是...

前美國官員：TikTok和小紅書是大陸統戰工具

TikTok短影音平台近年在台流行，美國前白宮副國安顧問博明今天表示，中國對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要採取...

喊民進黨是「反貪腐第一品牌」 林右昌：面對藍白攻擊要認定、肯定自己

民進黨秘書長林右昌今天出席縣市黨部執行長培訓課程，他表示，民進黨是反貪腐、反威權、守護台灣的執政第一品牌，大家要對政黨品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。