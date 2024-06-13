尊重半導體供應鏈到其他國家發展 賴總統提經濟發展三方向

賴總統上任即將滿月，日前接受「時代雜誌」專訪時提到，台灣雖然在半導體產業占有優勢，但台灣也有責任推動世界的繁榮發展，所以只要半導體公司，包括台積電（2330）在內，基於公司的利益跟發展，要到美國、日本、歐洲或其他國家，基本上政府都會尊重。

賴總統指出，在全面智慧化的時代，半導體是非常重要的工業製品。未來，食衣住行各種生活如果要科技化、智慧化，一定用得到半導體。半導體產業是全球分工的產業，從研發、設計、製造及原料、設備等，是一個分佈全球的產業鏈。台灣屬於IC設計、晶圓製造及末端的封裝測試，但原料是分散在其他國家，如零組件、設備、技術是分散在美國、日本還有荷蘭，所以這是一個全球分工的產業。

賴總統說，台灣雖然在半導體產業占有優勢，可是臺灣也有責任推動世界的繁榮發展，所以只要半導體公司，包括台積電在內，基於公司的利益跟發展，要到美國、日本、歐洲或其他國家，基本上政府都會尊重。

他也認為，半導體公司的分布深受地緣政治變化的影響，在新的全球供應鏈下面所做的布局，也不是特別針對一個國家，應該不至於因此而產生更大的衝突。

除了產業面外，對於內政經濟，賴總統提到，自己非常重視基層勞工的薪資水平，還有他們的生活，同時也非常關注貧富差距問題，希望能夠給年輕人一個更好的未來。所以在前總統蔡英文任內所通過的基本工資法，未來他會好好落實，根據經濟成長率或物價的漲幅，調升基本工資的幅度，但更重要的是，要協助產業能夠升級、經濟能夠轉型。

賴總統也說，未來經濟發展有三個方向，第一，是前瞻未來、智慧永續，也就是一定要用科技來面對氣候變遷，及因應全球智慧化世代的來臨，讓台灣不僅能夠推動創新經濟，也能一舉成為智慧永續的新臺灣。

第二，是競逐太空、探索未來，包括發展中低軌道衛星、無人機產業。另外要善用海洋國家的優勢、探索海洋，讓台灣整個產業能夠更廣、往更多方向發展。

第三，是立足台灣、布局全球、行銷全世界。要改善臺灣的投資環境、照顧中小企業，協助我們的產業到世界各地布局，讓臺灣經濟可以更壯大、更加發展，營造更好的薪資環境，提升臺灣的薪資。

此外，在競選期間提出國家希望工程，會對社會做更大的投資，照顧年輕人、年紀大的人，以及社會上每一個需要照顧的人，解決貧富差距、生活照顧及年輕人未來發展的問題。