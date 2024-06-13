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賴總統：期盼和歐盟洽簽經濟夥伴協定 創造互惠商機

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統（中）晚上與歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）（左）、歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（右）一起出席2024歐洲日晚宴致詞，並舉杯向所有來賓致意。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（中）晚上與歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）（左）、歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（右）一起出席2024歐洲日晚宴致詞，並舉杯向所有來賓致意。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統今天出席歐洲日晚宴時表示，台灣和重要經貿夥伴，都已建立各種制定化協議，包括與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定、與英國簽署「深化貿易夥伴關係協議」，另與日本、加拿大等國簽署投資相關協議，期盼未來台灣和歐盟洽簽經濟夥伴協定，為雙方企業創造互惠的投資環境及商機。

賴總統指出，今天的主題是「30年致力於倡議與交流」，過去8年來，台灣和歐洲交流成果有目共睹，特別是在經貿關係上，台歐雙邊貿易投資屢創新高。現在是台歐雙邊關係史上最佳時刻，歐洲不僅是台灣的第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源。

賴總統說，歐洲有全球最多的成熟民主國家，雖與台灣相距遙遠，但雙方推動世界民主、和平、繁榮、永續的決心沒有距離。為了鼓勵台灣企業放眼歐洲、布局全球，這幾年來不論是「強化歐洲鏈結計畫」、「中東歐融資基金」，或是「半導體合作計畫」等方案，都是政府非常重視的政策。

賴總統表示，面對全球化、全面性競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，台灣有意願也有能力，和歐洲各國攜手合作，共同面對全球性的議題。

賴總統指出，感謝來自歐洲國家的聲援，支持台灣參與WHA，來建立更強韌的全球公衛體系，面對極權主義擴張，也感謝歐洲各國對於維護台海和平穩定的重視和支持，特別感謝歐洲商會公開肯定他在就職演說中，展現守護台灣民主的決心。

賴清德說，未來台灣會做世界繁榮的推手，來自歐洲的支持，就是台灣繼續前進的重要力量。

半導體 賴清德

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