賴清德總統出席歐洲日晚宴 與台中市長盧秀燕握手致意
歐洲在台商務協會（ECCT）慶祝成立30年，賴清德總統晚上與歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）、歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）一起出席2024歐洲日晚宴，並舉杯向所有來賓致意。賴清德總統也特地與台中市長盧秀燕握手致意，離去時揮手向來賓致意。
歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）在致詞中表示，歐洲商會與政府的交流，不僅僅是為了促進歐洲企業在台的投資，更是為了向世界打開台灣的大門，積極推動台灣與歐洲的互動及合作。
歐洲商會在90年代致力於倡導台灣加入世界貿易組織，經由政府、商會及其他倡導者的共同努力，台灣於2002年正式加入世貿組織，帶來了貿易和投資的巨大增長。自2001年以來，台灣的年度國際貿易金額增長了四倍，超過了9,000億美元，而各國直接投資的累計增長了500%，其中超過700億美元，約三分之一來自歐洲企業。
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