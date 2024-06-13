賴清德總統出席歐洲日晚宴 與台中市長盧秀燕握手致意

歐洲在台商務協會（ECCT）慶祝成立30年，賴清德總統晚上與歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）、歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）一起出席2024歐洲日晚宴，並舉杯向所有來賓致意。賴清德總統也特地與台中市長盧秀燕握手致意，離去時揮手向來賓致意。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）在致詞中表示，歐洲商會與政府的交流，不僅僅是為了促進歐洲企業在台的投資，更是為了向世界打開台灣的大門，積極推動台灣與歐洲的互動及合作。