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韓國瑜期許考委被提名人 五權憲法架構下發揮考試權

中央社／ 台北13日電
立法院長韓國瑜。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜。記者潘俊宏／攝影

立法院韓國瑜今天表示，考試委員必須為國舉才，他期許被提名人在同意權案通過後，在五權憲法架構下發揮考試權，為政府尋覓更多優秀人才，進而訓練、培養人才。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期將於今年8月31日屆滿，總統府已於5月31日下午將總統咨文送至立法院，為總統提名考試院第14屆院長、副院長及考試委員，咨請立法院行使同意權。

總統府秘書長潘孟安今天下午率第14屆考試院長被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔，以及考試委員被提名人邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威Iwan Nawi，前往立法院拜會韓國瑜，盼立法院給予支持和同意，讓國家文官制度拔擢人才平台能夠順利進行。

這場拜會活動一開始接受媒體拍照後，隨即閉門晤談。會後，立法院發布新聞稿，韓國瑜祝福考試委員被提名人高票通過，未來能為政府尋覓、訓練、培養更多優秀人才。

新聞稿指出，韓國瑜致詞時首先歡迎潘孟安率考試委員被提名人一行蒞臨立法院，並預祝被提名人在立法院的人事同意權可以順利通過，他表示被提名人具備文化、環境、原住民、衛生醫療、法律專業等各領域均為一時之選。

韓國瑜表示，考試委員必須為國舉才，他期許被提名人在同意權案通過後，在五權憲法架構下發揮考試權，為政府尋覓更多優秀人才，進而訓練、培養人才，「各位考試委員肩膀上的責任非常重大」。

韓國瑜指出，立法院雖然三黨不過半，但是期望優秀的人才為國家所用，這個想法都是一致的。他表示，屆時審查人事同意權時，三黨間或許會有些火花，但是最終順利通過，也是大家的目標。他祝福被提名人能夠高票通過，肩負更大的責任，讓國家越來越好。

立法院 考試院 韓國瑜

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