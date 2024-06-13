賴總統出席警察節慶祝活動 期許打詐掃黑反毒

賴清德總統今天赴警政署參加警察節慶祝活動致詞表示，警察除維持治安，對台灣經濟發展也有貢獻。賴總統並提出3項期許，包含詐騙零容忍、持續掃蕩黑道幫派、掃蕩毒品。

賴總統表示，提出3項期許，包含詐騙零容忍、持續掃蕩黑道幫派、掃蕩毒品，警察是人民守護者，也是打擊黑金槍毒詐的主力部隊，會努力增加守護力量，讓人民安心安全生活，並再次感謝警眷，支持員警投入任務，政府會持續支持警察，一起成為國人最大靠山。

賴總統指出，每名警察都是人民守護者，會讓這股守護力量越來越大，政府在過去8年持續從預算政策法制面支持警察，將會持續支持警察，例如2016年至今增加7000多名警力，並調高薪資俸點及超勤加班費上限，20多年未調整警勤加級也在去年調整15%，這是政府對辛勤工作警員表達支持及感謝。

賴總統表示，政府還提供深夜危勞性勤務津貼，照顧第一線警員，並持續汰換老舊警車、增購個人裝備、建置多功能訓練場館及積極推動修建或重建警舍，透過這些計畫，盼帶動警察士氣，讓人民安居樂業。

賴總統指出，今年美國商會公布商業景氣調查報告，認為人身安全是外商赴台定居工作要素，台灣已連續8年吸引外商獲選最滿意項目，要向在第一線維持正義、幫助弱勢的警察說明，警察對台灣經濟發展也有莫大貢獻。