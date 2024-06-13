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賴清德喊共同承擔國家責任 國民黨酸「對外媒講好話」：綠營抹紅攻擊不間斷

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統接受時代雜誌專訪，談及與在野黨合作，賴清德表示，國會三黨不過半，提供共同承擔國家責任的機會。國民黨今天表示，賴清德總統對外媒講好聽話，但是民進黨對於在野黨的抹黑、抹紅攻擊從未間斷，讓朝野對話，只剩下朝野喊話。

國民黨強調，身為最大在野黨，從來沒有迴避承擔國家責任。所以勇於提出國會改革、財政收支劃分法等法案，就是要讓國家制度權責相當，中央地方財政平衡。

同時，賴清德表示，並不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

國民黨表示，在民進黨執政底下，兩岸沒有對話，只有繼續交惡，甚至對於行之有年的海峽論壇，陸委會都發表「不樂見地方政府出席」的言論；連交流都不斷抹紅，怎麼真正幫助到台商，又如何增進兩岸和平繁榮？

賴總統登時代雜誌封面。圖／翻攝時代雜誌
賴總統登時代雜誌封面。圖／翻攝時代雜誌

國民黨 民進黨 賴清德

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