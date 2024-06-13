賴清德喊共同承擔國家責任 國民黨酸「對外媒講好話」：綠營抹紅攻擊不間斷

賴清德總統接受時代雜誌專訪，談及與在野黨合作，賴清德表示，國會三黨不過半，提供共同承擔國家責任的機會。國民黨今天表示，賴清德總統對外媒講好聽話，但是民進黨對於在野黨的抹黑、抹紅攻擊從未間斷，讓朝野對話，只剩下朝野喊話。

國民黨強調，身為最大在野黨，從來沒有迴避承擔國家責任。所以勇於提出國會改革、財政收支劃分法等法案，就是要讓國家制度權責相當，中央地方財政平衡。

同時，賴清德表示，並不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。