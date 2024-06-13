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捷克參議院訪團拜訪立法院 林憶君：盼台捷關係更緊密
捷克參議院首席副議長德拉霍斯訪問團今天到立法院參訪，民眾黨立委林憶君傍晚透過臉書指出，台灣和捷克關係日益密切，雙方合作越來越廣泛，涵蓋貿易、產業和文化等領域，同樣都是民主自由國家，希望台捷關係能日益緊密。
林憶君表示，她曾聽台灣駐捷克大使說過，台灣和捷克距離遙遠，但兩國旻風非常相似，且捷克人組織能力強、做事靈活不拘泥於框架。捷克人和台灣人一樣熱愛啤酒，捷克是全世界人均啤酒消費量最高的國家，她也推薦訪團台來期間，一定要品嚐台灣啤酒，尤其最近天氣炎熱，冰涼的台灣啤酒特別美味。
林憶君表示，台灣和捷克關係越來越緊密，合作範圍越來越廣，希望無論國防、經貿或文化，都能有更多的交流和互動，人民交流也能更加頻繁，藉由雙方產業上的相對優勢，共創雙贏局面。
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