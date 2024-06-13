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捷克參議院訪團拜訪立法院 林憶君：盼台捷關係更緊密

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（左）、民眾黨立委林憶君（右）。圖/取自林憶君臉書
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（左）、民眾黨立委林憶君（右）。圖/取自林憶君臉書

捷克參議院首席副議長德拉霍斯訪問團今天到立法院參訪，民眾黨立委林憶君傍晚透過臉書指出，台灣和捷克關係日益密切，雙方合作越來越廣泛，涵蓋貿易、產業和文化等領域，同樣都是民主自由國家，希望台捷關係能日益緊密。

林憶君表示，她曾聽台灣駐捷克大使說過，台灣和捷克距離遙遠，但兩國旻風非常相似，且捷克人組織能力強、做事靈活不拘泥於框架。捷克人和台灣人一樣熱愛啤酒，捷克是全世界人均啤酒消費量最高的國家，她也推薦訪團台來期間，一定要品嚐台灣啤酒，尤其最近天氣炎熱，冰涼的台灣啤酒特別美味。

林憶君表示，台灣和捷克關係越來越緊密，合作範圍越來越廣，希望無論國防、經貿或文化，都能有更多的交流和互動，人民交流也能更加頻繁，藉由雙方產業上的相對優勢，共創雙贏局面。

立法院長韓國瑜（右）今天頒贈國會榮譽一等獎章及證書給第四度來台參訪的捷克參議院首席副議長德拉霍斯（中），表彰對台捷友好邦誼的貢獻。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天頒贈國會榮譽一等獎章及證書給第四度來台參訪的捷克參議院首席副議長德拉霍斯（中），表彰對台捷友好邦誼的貢獻。記者潘俊宏／攝影

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