外交部：樂見台捷持續推動民主經濟韌性夥伴關係

外交部長林佳龍昨天晚宴歡迎捷克參議院首席副議長德拉霍斯（JiříDrahoš）訪問團。外交部指出，樂見台捷共同持續推動全面性的民主經濟韌性夥伴關係，以因應威權主義國家對民主陣營的威脅及挑戰。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天晚宴德拉霍斯訪問團，感謝訪團成員支持台灣，持續推動深化台捷關係，並感謝德拉霍斯長期支持台灣，民國111年曾以參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席身分訪台，促成台捷簽署教育、科技、文化等領域合作瞭解備忘錄。

林佳龍指出，此次德拉霍斯以副議長身分率領捷克科技部、貿工部、科學及教育領域重要官員及專家學者訪台，寫下兩國在教育、科技、半導體、供應鏈韌性、文化、藝術等領域合作的嶄新篇章。

林佳龍另表示，捷克是台灣在歐洲最堅實的夥伴之一，民主自由的共同價值拉近彼此距離，更使兩國在新冠疫情及花蓮震災等危難時期相互幫助，尤其感謝捷克政府多次在公開場域支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織、關切台海和平穩定，並譴責中國加劇區域緊張情勢。

德拉霍斯表示，欣見雙方近年來簽署的多項合作瞭解備忘錄已具體落實。此行出席「半導體供應鏈韌性中心」（SCRC）研討會、「先進晶片設計研究中心」（ACDRC）啟動儀式、國立台灣博物館與捷克國家博物館合作的「捷克城堡與堡邸」開幕儀式及捷克中心的開幕等，尤其國立故宮博物院與捷克國家博物館此次簽署的合作協議，將促成台灣文物於明年赴布拉格展出，在在顯示台捷雙方關係的多元與綿密。

德拉霍斯也提到，欣聞去年7月開航的台北-布拉格直飛航線供不應求，而台捷援助烏克蘭計畫更提供身處戰區的烏東人民及時且重要的幫助。這些成果都是建立在雙方良好的互信及堅定的情誼上，台捷兩國關係空前友好，盼未來在雙方努力下更加精進。

外交部樂見台捷在互信、互惠及互利的基礎上，共同持續推動全面性的民主經濟韌性夥伴關係，以因應威權主義國家對民主陣營的威脅及挑戰。