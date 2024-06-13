指「兩岸互不隸屬」是事實！賴清德點名馬英九也有提過 馬辦晚間發聲了

賴清德總統日前接受時代雜誌專訪，提及在520就職演說中，有關「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」論述。賴清德表示，是根據事實陳述，蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應表示，賴總統應公開重申「兩岸人民關係條例」，兩岸才會有和平與穩定。

蕭旭岑指出，馬英九提到的是，在「中華民國憲法」的架構下，兩岸同屬一中，「互不承認主權、互不否認治權」，概念與賴清德及蔡英文不同。

蕭旭岑表示，不確定賴清德此次專訪是用中文或英文，若是提「兩岸」互不隸屬，就表示在美國壓力下，從「新兩國論」退了，「兩岸互不隸屬」就沒有違憲問題，和馬英九總統時期的「兩岸互不承認主權，互不否認治權」是一樣的意思。

蕭旭岑說，但賴清德在就職演說講的是「兩國」互不隸屬，通篇都稱對岸「中國」，也沒有提到兩岸人民關係條例，這就是「新兩國論」，比前總統蔡英文更沒有討論空間。蔡英文是在國慶日講一次「兩國互不隸屬」，但之後都由陸委會主委邱太三解釋為「兩岸互不隸屬」，有偷偷換了概念。

蕭旭岑呼籲，賴清德應依照中華民國憲法定位，宣布兩岸不是兩個國家，如此兩岸才有真正的和平與尊嚴。