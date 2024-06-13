聽新聞
test
0:00 / 0:00
登時代雜誌封面！賴總統喊願助大陸經濟促和平 白委：真心話還是放屁安狗心
賴清德總統接受美國「時代雜誌」專訪，文章今天出刊，文中表示前總統蔡英文、馬英九都說過互不隸屬，自己是遵循蔡總統「四個堅持」路線，並稱中國經濟大不如前，賴政府願助中國。民眾黨立委林憶君質疑，賴總統是真心話或「放屁安狗心」撫慰人心而已，有待觀察。
林憶君指出，賴總統520就職演說中，措辭提及「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」等「一邊一國」言論惹怒中國，但後續並無激進的表態，目前距離賴總統上任不到一個月，看不出賴總統有明顯激進的作為。
林憶君指出，沒有人願意發生戰爭，但賴政府不願理性對話，雖強調遵循蔡總統的四個堅持，不過520就職稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」已替兩岸關係掀起漣漪，賴總統內心想的究竟是什麼？還需持續觀察其後續作為。
林憶君表示，中國對台虎視眈眈，在國際上打壓台灣情況屢見不鮮，在野黨當然是要與執政者共同承擔國家責任，但前提是，執政者願意與在野黨理性對話，真心攜手，共同承擔國家重責大任；而非當家鬧事，甚至企圖動員民眾，想利用「民粹」的輿論壓力，逼迫在野黨妥協一切。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言