因應營建成本 政院拍板社宅非自償補助增至3392億

行政院日前核定社宅興辦計畫第三次修正，因應營建成本上漲，內政部修正社宅興建非自償性經費核實補助經費增至3392億元，並延長撥補年期從20年至30年，降低國庫壓力，鼓勵地方政府與國家住都中心興辦社宅，必須兼顧中央財政營運。

內政部長劉世芳今在部務會議聽取國土署社宅進度及預算報告，劉世芳表示，2025年後，社宅推動以達成8年「百萬租屋家庭支持計畫」為目標，在「直接興建、包租代管、租金補貼」三大方向持續努力。直接興建部分，相關用地盤點、規畫與取得、都市計畫變更等，以及需要各部會協助之處，國土署將滾動檢討。

劉世芳指出，國土署先前獲行政院備查的「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，內容包括未來針對社會住宅進行生活圈規畫、多元取得社宅用地房舍，結合社會福利設施建置，以「小造鎮」的方式興辦社宅，大幅提升社宅生活機能、帶動地方發展。

此外，劉世芳亦透露行政院社宅興辦計畫第三次修正，重點在於非自償經費核實補助。國土署解釋，非自償經費包括工程經費、土地租金及融資利息，但不同地區租金水準不同，社宅租金收入無法完全挹注社宅興建的營建成本；過去社宅營建成本是以主計總處的編列標準，與現在市場行情差距很大，才改以實際發包金額計算。

另外，國土計畫法將在明年4月30日正式實施，內政部次長董建宏昨拜會雲林縣長張麗善，詢問目前進度。董建宏今稱，農一農二的畫設是尊重地方政府所提計畫，作為劃設基準，強調農民權益沒有受到任何影響，是直接套用既有的區域計畫法國土使用狀態。

董建宏強調說，原則上尊重地方政府，盼6月底先將國土功能分區圖準時送上來；至於政策是否要有所改變、延長，就尊重立法院的討論，還是期待6月底各地方政府能送來。

董建宏透露，4月1日詢問各地方政府狀況時，只有嘉義縣、雲林縣、南投縣明確表達有疑義，其他縣市沒任何問題。罰則部份，是針對土地達2公頃以上的大型開發案，有重大違規才會處以罰鍰，而檢舉辦法還在廣徵意見，未有明確實施的時間點。