增退休警消所得替代保留送協商 委員會開會滿火藥味

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今日審查國民黨立委蘇清泉等27人，擬具「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三草案」等12案，就關鍵第35條增訂增加警消及海巡人員所得替代率最高可至90%（或95%），並無共識，全案初審完畢，關鍵條文第35條保留送協商。

以蘇清泉等提案為例，增訂警察人員人事條例第35條第一項第四款、第五款，提高警消每月退休所得的替代率，且可溯及既往。警消和海巡人員等服務年資滿15年者，替代率為45%，每增加一年，替代率增2%，最高採計40年，以90%為上限。

就提高退休警消人員所得替代率，據銓敘部補充口頭說明，以每年1600人警消等人員退休並擇領月退休金者估算（平均任職年資35年），因提高退休所得增加退休給付負擔，於未來10至19年間，每年約須增加20億餘元；於未來第20年至第29年間，每年約須增加40億餘元；未來第30年後，每年約須增加60億餘元。不過銓敘部次長張秋元表達，相關提案仍需經過精算。

立法院司法法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲回應，「你給我這個（指銓敘部口頭說明）是垃圾嗎？如果數據無法出來，是否應該給個答案？需要時間，但不應該拿這個可能是時間太趕的東西。」

民進黨立委吳思瑤表示，看是否要給行政部門估算的時間，至少一個月，大家都需要可供參考的數據。吳宗憲說，他自己講的是他個人意見，民進黨立委要急著幫行政部門辯護，他也沒意見。

見就關鍵第35條無共識，國民黨立委羅智強說，所得替代率有90%到95%，涵括對象也有不同，主席是否裁示，保留送協商？吳思瑤說，召委有排案權，今天大家都認同沒有辦法討論，下次委員會擇期再排案，不是沒共識的就交協商。

不久後，不同立場的委員再次言語交鋒。國民黨立委翁曉玲直言「冗長、無意義的討論」。有綠委要求討論並對翁曉玲言論表示不滿，翁立即回嗆，「我就是比你們大，怎麼樣？你們就是沒有知識！」

吳思瑤說，翁曉玲再次展現傲慢，沒有討論就不是民主，沒有亂討論，只有國民黨的不討論，下午討論時，請問翁曉玲、牛煦庭、許宇甄、徐欣瑩等等在哪裡？違反憲法70條、財政紀律法第5條和第7條等。如果要照顧退休警消人員，更不能偏廢現役人員，強行把所得替代率拉到90%到95%的在野黨委員，能為年金加速破產負責嗎？也請翁曉玲勿罵「神經病」，「我們都有聽到。」

國民黨團總召傅崐萁說，當年年改讓多少人才不願意來服務？民進黨最愛用三流人才，他也認為本來就應讓退休警消等等安養終老，不要過下流生活。如果50年多1000多億保障警消海巡，稅收超收8600多億，還在計較？

最後，就關鍵第35條增訂增加警消及海巡人員所得替代率最高可至90%（或95%）無共識，全案初審完畢，關鍵條文第35條保留交協商，由吳宗憲召集。