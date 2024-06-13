國會三黨不過半是人民決定 賴總統：面對大陸打壓都不能犧牲國家主權

賴清德總統日前接受「時代周刊」專訪，文章今天刊出。賴總統表示，這次國會選舉三黨不過半，是人民的決定，提供每一個政黨分享自己理念、共同承擔國家責任的機會。未來他的施政主軸，將緊扣深化台灣民主、維護區域和平、讓台灣躋身國際社會等，對國家、人民有利的方向，相信在野黨並不會反對。

賴總統指出，他對台灣未來的發展仍然充滿信心。因為台灣的民主，經過幾十年來大家的努力，也透過許多人的犧牲奉獻，走到今天，民主的活力與價值深植在臺灣人民心中，民主的力量是他未來推動國家政策非常重要的基礎。

賴清德說，台灣民主價值深植人民心中，民主力量是他推動國家政策的重要基礎，不分朝野政黨，都應秉持「人民至上、國家利益優先」為原則，面對中國各項打壓，任何政黨都不可以為政權犧牲國家主權，人民利益亦不應受到任何極權國家的影響。

賴總統表示，人民決定「三黨不過半」，當某個政黨不符合人民期待時，人民還是會出來做主，讓國家持續前進。他在就職演說也點出，民主、和平、繁榮是台灣的國家方向，也使台灣和世界的連結。未來的施政，會深化台灣的民主、維護區域的和平，同時也讓台灣躋身國際社會，協助推動世界的繁榮發展，這個方向不僅對國家有利，對人民也有利。