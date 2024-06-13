警察節慶祝大會 賴清德期許：打詐、掃黑、反毒

賴清德總統今天出席警政署警察節慶祝活動，並且頒發模範警察獎項。賴總統感謝警察維護治安的付出，也感謝警眷的支持，並對警察提出3點期許，分別是打擊詐騙、掃蕩黑道、積極反毒。

賴清德總統和行政院長卓榮泰今天一起出席警察節慶祝活動，並分別頒獎給模範警察與資深績優警察共38人。賴總統表示，警察維護治安，給國人安穩的社會，他也感謝警察家庭的支持，每位警察都是人民守護者，精神令人欽佩。

賴總統也對警察提出3點期許，第一點，打擊詐騙，不能以每年的打詐數據成長而自滿，必須徹底解決詐騙問題，讓民眾安居樂業。第二點，掃蕩黑道幫派，給國人安全的生活環境，以及第三點，積極反毒，政府將提出更新版的新世代反毒策略，讓人民遠離毒害。