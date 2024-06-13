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警察節慶祝大會 賴清德期許：打詐、掃黑、反毒

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
賴清德總統（左二）和行政院長卓榮泰（左三）今天一起出席警察節慶祝活動。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左二）和行政院長卓榮泰（左三）今天一起出席警察節慶祝活動。記者邱德祥／攝影

賴清德總統今天出席警政署警察節慶祝活動，並且頒發模範警察獎項。賴總統感謝警察維護治安的付出，也感謝警眷的支持，並對警察提出3點期許，分別是打擊詐騙、掃蕩黑道、積極反毒。

賴清德總統和行政院長卓榮泰今天一起出席警察節慶祝活動，並分別頒獎給模範警察與資深績優警察共38人。賴總統表示，警察維護治安，給國人安穩的社會，他也感謝警察家庭的支持，每位警察都是人民守護者，精神令人欽佩。

賴總統也對警察提出3點期許，第一點，打擊詐騙，不能以每年的打詐數據成長而自滿，必須徹底解決詐騙問題，讓民眾安居樂業。第二點，掃蕩黑道幫派，給國人安全的生活環境，以及第三點，積極反毒，政府將提出更新版的新世代反毒策略，讓人民遠離毒害。

行政院長卓榮泰致詞時表示，每位獲獎警察的表情都很自信，父母臉上充滿驕傲，配偶也掛著幸福的微笑，每個警察背後有家庭溫暖的力量、企業的社會支援、長官的關愛和人民的支持，警察就是守護國人安全的守護神。卓榮泰也一鞠躬，對警察的奉獻表示感激。卓榮泰強調自己和警察是命運共同體，要一起完成「五打七安」的政策目標。

賴清德總統（左）和行政院長卓榮泰（右四）今天一起出席警察節慶祝活動，頒獎表揚打詐有功人員。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左）和行政院長卓榮泰（右四）今天一起出席警察節慶祝活動，頒獎表揚打詐有功人員。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左二）今天出席警察節慶祝活動，頒獎表揚模範警察時逗弄小朋友可愛的臉頰。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左二）今天出席警察節慶祝活動，頒獎表揚模範警察時逗弄小朋友可愛的臉頰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天出席警察節慶祝活動，頒獎給資深績優警察。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天出席警察節慶祝活動，頒獎給資深績優警察。記者邱德祥／攝影
警察節慶祝活動今天舉行，現場展出打詐成果。記者邱德祥／攝影
警察節慶祝活動今天舉行，現場展出打詐成果。記者邱德祥／攝影

卓榮泰 警察 賴清德

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