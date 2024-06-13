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柯建銘在立院抽菸遭檢舉 北市衛生局要查了 最重罰1萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘在立院參與朝野協商時，走出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下，台北市議員柳采葳下午向台北市衛生局檢舉。圖／議員柳采葳辦公室提供
民進黨立院黨團總召柯建銘在立院參與朝野協商時，走出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下，台北市議員柳采葳下午向台北市衛生局檢舉。圖／議員柳采葳辦公室提供

民進黨立院黨團總召柯建銘上月遭檢舉在立院的行政院長休息室抽菸，他今在立院參與朝野協商，走出會議室並在門口抽菸，全被國會直播鏡頭拍下，北市議員采葳向衛生局檢舉，並要柯主動道歉。衛生局傍晚表示，已接獲檢舉影片，將發函請柯陳述意見，若未於時間內回復，將依法裁處，最重1萬元罰鍰。

衛生局表示，今天接獲議員柳采葳檢舉立委柯建銘在立法院抽菸，並收到相關檢舉影片。依菸害防制法第18條第1項第4款規定，政府機關及公營事業機構所在的室內場所，全面禁止吸菸，違者依同法第40條第2項規定處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局說，該案將依檢舉資料查處，將發函請被檢舉的行為人陳述意見，並要求收執次日起7日內須回復，倘未回復則依行政程序法第105條規定，視同放棄陳述意見機會，將逕行依法裁處。

抽菸 柯建銘 衛生局

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