沈伯洋提案遭擋…公督盟批藍讓民主倒退16年 國民黨反擊：當側翼前先作功課

國民黨團昨在程序委員會暫緩列案民進黨立委沈伯洋等人提出的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第9條及第91條修正草案，公督盟批評等同沒收立委的提案權。國民黨團敬告公督盟，搶當側翼前要把功課做好，否則只會淪為全民的笑柄。

公督盟表示，過去第7屆立法院有將近六千筆立委提案，被國民黨團在程序委員會違法擋案，最終胎死腹中，但在公督盟等多個公民團體不斷倡議之下，成功推動程序委員會率先直播，到第9屆、第10屆立法院幾乎沒有政黨敢在程序委員會的報告事項違法擋案。

公督盟批評，新國會開議至今，藍、白兩黨高舉「國會改革」的大旗，卻在程序委員會讓過去立院「違法濫權」擋案的陋習死灰復燃，讓國會民主向後倒退16年，立法委員不應知法犯法，讓程序委員會淪為政黨惡鬥下的競技場。

對此，國民黨團指出，第10屆民進黨立委鍾佳濱等人提案修正「公職人員選舉罷免法修正案」刪除候選人公報學歷登載，一提出輿論譁然，當時就在程序委員會「無異議」通過暫緩列案，這是不到2年前的事，請問公督盟是忘記了，還是害怕想起來？

國民黨團表示，沈伯洋等人相關提案，指出修正「兩岸條例第9條及第91條」是要抓出對岸的第五縱隊，結果立即遭到輿論抨擊是「違憲監控人民」、「警總復辟」；6月10日改口，「是要兼管，不是監控」，6月11日更在立法院總質詢主動澄清「第五縱隊是假議題」。這個違法、違憲監控人民的提案，沈伯洋等人都急著自己主動「下車」，結果公督盟還搶著充當民進黨、沈伯洋的側翼打手？