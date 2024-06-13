高階文官飛躍方案將開訓 黃榮村盼提升公務員AI素養

保訓會今天說，高階文官培訓飛躍方案明天將舉行開訓典禮，強調跨界交流；考試院長黃榮村說，期許保訓會及國家文官學院盤點AI時代應具備的基本職能，規劃相關課程，提升公務員AI素養。

公務人員保障暨培訓委員會透過新聞稿表示，由考試院主導「高階文官培訓飛躍方案」，是政府中最高層級訓練，這項方案系統性培育跨域治理及前瞻思維的高階人才，至今已有578名各部會菁英完成訓練。

保訓會今天在考試院會中，以「高階文官培訓飛躍方案113年訓練規劃辦理情形」為題進行專案報告，說明今年高階訓練課程規劃重點、特色。

保訓會主委郝培芝表示，受訓人員先由各機關就推薦人員的資格條件進行初審，再報保訓會辦理複審，經遴選後，提報高階文官中長期培訓協調會報審議通過，今年共錄取36人。受訓人員多為擔負重大政策發展的高階文官，如外交部北美司長、交通部鐵道局長等部會一級單位主管或機關首長。

郝培芝說，今年飛躍方案強調跨界交流，在「職務見習」結合國家當前重大產業領域，如人工智慧、半導體、軍工、通訊、醫療等，延聘中華航空董事長謝世謙、義美食品總經理高志明、智探太空董事長施宣輝、長榮航太科技董事長黃南宏、台北榮民總醫院長陳威明、勤誠興業董事長陳美琪、台灣微軟總經理陳守正及產業創新方案亞太區總經理葉怡君等高階管理者，擔任職務見習業師。

郝培芝指出，資訊科技日新月異，高階文官也必須隨之進化，迎接數位時代中的媒體識讀新挑戰，與生成式AI所引爆的人工智慧風潮。另外，今年飛躍方案也將赴芬蘭及英國研習2週，深入瞭解研習國家政經環境與台灣的異同，及國際社會面臨的議題與挑戰。

黃榮村表示，飛躍方案明天將舉行開訓典禮，總統賴清德將親臨致詞勉勵，肯定高階文官對國家的貢獻；期許保訓會及國家文官學院盤點AI時代應具備的基本職能，規劃相關課程，提升公務人員AI素養，讓政府施政品質再升級。