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【重磅快評】柯建銘端午濺淚驚心 留下英德無盡糾結

聯合報／ 主筆室
柯建銘端午節拜訪前總統蔡英文，事後發文提及蔡英文3點提示及叮嚀，後來卻悄悄刪除修改，引起注意。圖／聯合報系資料照片
柯建銘端午節拜訪前總統蔡英文，事後發文提及蔡英文3點提示及叮嚀，後來卻悄悄刪除修改，引起注意。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘端午節拜訪前總統蔡英文，事後發文提及蔡英文3點提示及叮嚀，後來卻悄悄刪除修改，引起注意。弔詭的是，柯建銘不回答為何刪掉蔡英文的提示，反而語帶求饒說，「不要為難我，好不好？」

蔡英文對柯建銘的3點提示及叮嚀，包括黨內不分派系支持賴清德總統領導；黨團團結與卓榮泰行政院長並肩作戰；加強與公民團體、社會及年輕人對話合作，如此才能迎戰藍白。但柯建銘把這些提示叮嚀全部刪除，改成簡單的一句話：「對我個人提出叮嚀」。

柯建銘探訪蔡英文，不但以文青體發長文紀其事，還引唐詩喻國運、寫心情，然而最重要的卻是蔡英文最後的3點提示及叮嚀。但柯建銘為什麼要刪掉這些提示叮嚀？又是誰讓老柯感到為難？

除非是矯詔或記錄有誤，否則能迫使老柯刪文的，如果不是蔡英文不願談話公開，就是蔡英文指點江山讓賴清德不悅。

細究蔡英文三點提示叮嚀內容，幾乎是對全黨全國的指示，顯示蔡英文卸任後不但仍想插手國務、干預黨務，還不忘迎戰藍白、製造對立。柯建銘刪文改成蔡英文對他個人的叮嚀，不僅太過輕描淡寫，也掩蓋太多故事了。

畢竟蔡賴關係故事多。賴清德已統江山，但蔡英文一席叮嚀卻儼然提醒，賴清德不僅仰賴蔡英文扶上馬、送一程，還需要蔡繼續保駕護航。這簡直是把賴清德看成民主時代封建殘餘下的兒皇帝。

賴清德看得眼紅心煩的，可能還有蔡柯關係與賴柯關係的對照。柯建銘大曬與蔡英文的緊密關係，例如「每逢佳節倍思親（親密戰友）及見老長官」、「一生貴人，良師益友」、「坐隔壁最久的同班同學」，以及四次不分區立委二度是蔡英文提名等等。蔡柯關係本與賴無關，但柯建銘忘了現在誰是主子嗎？賴清德是否該警惕民眾黨主席柯文哲向蔡英文預警的民進黨版馬王政爭？

柯建銘故作神秘，指蔡英文說了什麼，「內容當屬是最高機密」，卻又特別提到兩年多前官邸會議，蔡不只一次提及要把好的國家交給下任總統，她都做到了，但2024選後國會不過半，造成今日史上最大困境與亂局，蔡希望「國家走在對的路上」。柯建銘一是提醒賴清德，蔡把政權交給賴，柯與聞有功；二是感嘆蔡把好的國家交給賴不到一個月，國事已非。

柯建銘引杜甫詩：「感時花（太陽花）濺淚，恨別鳥（青鳥）驚心」，寫景傷情，但杜詩下一句是「烽火連三月」，難道雙少數政府下，賴清德坐困總統府，柯建銘國會跛行，而太陽花凋謝，青鳥亂飛撞，已令柯建銘濺淚驚心，接下去還要烽火連三月，甚至「國破山河在」？

柯建銘刪文，綠委紛緩頰，說沒有英德之爭，恰是無銀三百兩。端午之會，老柯和蔡英文在笑聲中結束談話，留下的不只書一本、花一束、茶葉一盒，還有蔡賴與賴柯心頭的無盡糾結。

柯建銘 蔡英文 賴清德

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