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黃國昌質疑超思為專案進口雞蛋成立 農業部：沒簽契約

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌今天在臉書表示，他追查2022年中央畜產會日本專案進口雞蛋案，發現去年涉巴西進口蛋弊案的「超思」公司2022年也曾從日本專案進口雞蛋，批「擺明就是為了專案進口雞蛋所成立」。圖/擷取自國會直播頻道
民眾黨立委黃國昌今天在臉書表示，他追查2022年中央畜產會日本專案進口雞蛋案，發現去年涉巴西進口蛋弊案的「超思」公司2022年也曾從日本專案進口雞蛋，批「擺明就是為了專案進口雞蛋所成立」。圖/擷取自國會直播頻道

民眾黨立委黃國昌今天在臉書表示，他追查2022年中央畜產會日本專案進口雞蛋案，發現去年涉巴西進口蛋弊案的「超思」公司2022年也曾從日本專案進口雞蛋，批「擺明就是為了專案進口雞蛋所成立」。

黃國昌今天在立法院經濟委員會質詢，超思2022年9月成立，但2022年11月卻接了中央畜產會的大單，從日本進口3000萬顆雞蛋中的2540萬顆就是由超思進口，他兩周前要求農業部提供契約，至今農業部提供的資料仍不完整，且農業部回覆「並沒有簽訂契約」。

農業部長陳駿季今天答詢，他從畜產會得到的訊息，超思2022年只跟亮采有合約，跟超思是沒有合約的，並非不提供資料。今年2、3月立委關心此事後，就展開內部行政調查，行政調查發現內部的確是「好像有一點點的疑問」，因此也請政風進行深入了解。

陳駿季答詢，2540萬顆進口雞蛋最後的確是超思去進口的，但其中一部分跟亮采有關，「並不是直接用超私的名義去買斷」，中央畜產會跟亮采有合約關係，跟超思沒有合約關係。

黃國昌質疑，超思公司是為了專案進口而成立，批近幾個月來農業部提供資訊不是隱匿就是片段，前後不一致，直到今天才坦承「有疑問」，連要求提供行政調查報告給委員會都左閃右躲，直到召委都看不下去，才願意提供。

黃國昌表示，農業部應提供行政調查報告提供給國會監督，農業部也應儘速公布中央畜產會與超思交易往來的紀錄，否則若無契約，所有的交易條件是如何達成合議的？批中央畜產會把人民當笨蛋。

畜產會 超思 農業部

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