政院討論消防法草案 桃市府盼納入危險倉儲需定期申報

行政院院會今天討論消防法部分條文修正草案，副市長蘇俊賓會中肯定多項修正案納入地方意見，但也提醒，仍有重要的缺口存在。

蘇俊賓表示，消防法針對高風險場所的要求，僅止於自主管理與火災時揭露資訊，沒有像工廠輔導法修正案，對工廠與附屬倉儲存放危險物品需要定期申報的規範，如此一來，貯存於不同場域的危險物品，明顯存在管理強度的落差，使稽查管理與火災預防有嚴重的缺口。

另對消防法修法後，相關的細則與設備標準，蘇俊賓也建議要納入新型態的建築與工廠、倉儲，因為新建築型態的工廠構造及建材規格越來越好，某種程度對救災的通訊阻擋越來越大，各樓層無線電通信品質應該要適度更新規範。

蘇俊賓說明，現在只規定100公尺以上建築物的地下層，及樓地板面積超過1000平方公尺的地下建築物，應設置通信輔助設備，市府蒐集基層同仁意見，建議50公尺以上高樓的各樓層以及3000平方公尺以上的工廠跟倉庫，都應設置通信輔助設備，強化第一線救災同仁在火場的通訊效能。

行政院長卓榮泰認同蘇俊賓說法，認為危險物品管理與災防安全有絕對關係，在災害發生或平常的管理都應該加強，卓揆也當場裁示將請政務委員邀集經濟部、內政部及環境部等再研議解決。

蘇俊賓在院會分享桃園過去10年的火災分析，強調貯存危險物品的倉儲，絕對是高風險列管建築，過去1年發生53件工廠火災，就有32件並非工廠輔導法列管需要申報危險物品的倉儲，比率超過6成；依據消防法修正案，工廠附屬倉庫以外的倉儲，若存放危險物品，只需要記錄卻不用主動申報。

蘇俊賓說明，現階段消防法等法規較完整規範的是毒性化學物質，由環境部化學雲系統管理，申報制度完整健全，而工廠管理輔導法今年也修法跟進，規定工廠及其附屬倉庫裡面的危險物品資訊也要主動申報，但純倉儲的類型仍未見納管。

消防法修法草案規範對象雖然列入倉儲類，但只要求平時備妥資料於災時提供資訊，沒有訂定主動申報的義務。蘇俊賓強調，被動受檢跟主動申報最大差別，就是失去勾稽的功能，有危險物品的儲存申報資訊，地方政府才可以依據申報數據辨識風險，有助於事先的輔導、稽查與一旦發生火災之後的火調原因分析、責任釐清，很遺憾沒有納入這次修法。

針對上述缺口，桃園市雖然已推動「桃園市火災預防自治條例」準備納管這類倉儲，未來自治條例修正通過後第一批納管的「高風險場所」，優先公告管制對象為運作危險化學物品、低溫倉儲、易燃物質或工廠附屬違章倉庫，預估近600家需納管。

但如同環境部對毒化物的管理邏輯一樣，中央統一要求與單一縣市管理，效果還是不同。不論是危險物品或是毒性化學物質，常存在的跨縣市存放與流向勾稽需求，如果只有一個縣市執行，將相當可惜，中央法令源頭沒改，拼圖還是少了最後一塊。