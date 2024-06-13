在野黨提案廢巴氏量表 朝野無共識條文保留待協商

在野黨立委提案修就業服務法，廢止巴氏量表，今天在立法院社會福利及衛生環境委員會引起民進黨立委諸多質疑，認為在外籍看護工供給遠不及需求下，沒解決問題，反製造更多問題。朝野在無共識下，審查會最後雖完成法案初審，但條文保留送黨團協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查就業服務法部分條文修正草案、老人福利法部分條文修正草案等案。

巴氏量表是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵，在野黨立委提修法年滿80歲以上得免經醫療機構專業評估，引發外界不少質疑。

勞動部長何佩珊表示，驟然廢除巴氏量表會造成需求大增，80歲以上重度失能者被排擠照顧，80歲以上長者目前有53萬人全都是潛在人口，全球缺工也搶工，市場又未必有效及時滿足，80歲以上重度失能者反而被排擠照顧，由於潛在人口也包括健康及亞健康，也會有挑工的逆選擇現象產生。

民進黨立委楊曜說明，立法或修法必須要能執行，如果修法後造成看護工的缺口更大，反而立法美意無法落實。

何佩珊指出，有鑑於此，勞動部為了健康及亞健康長者照顧需求，會有外展的服務，將於今年下半年挑幾個縣市來合辦，讓NGO跟仲介合作，針對有需求家庭提供彈性服務，這項服務與長照不同，是獨立於長照體系之外，屬於自費。針對離島或偏遠地區，也將放寬不用去醫院，減低長者頻赴醫院的負擔。

國民黨立委蘇清泉提到，他身為臨床醫師，最大困擾就是開巴氏量表，要成功開立是難上加難，甚至有家屬跟醫生發生衝突；2024年總統大選時，國民黨候選人的侯友宜提出廢止巴氏量表，後來其他候選人也跟進，顯然是有需求。

不過，民進黨立委林淑芬認為，現在沒有源源不絕的外籍看護，供給遠不及需求，以年齡為架構的修法，將產生諸多後遺症，重症病患找不到看護工，看護工薪資大幅上漲，中產階級負擔加劇加重，有錢可以買一對一的服務，誰還會支持長照保險，因而瓦解長照系統，「這些後遺症，誰要負擔？」

林淑芬強調，如果在野黨一意孤行，她要求點名表決，負起應有的政治責任。

民進黨立委劉建國也表示，修法應該先處理緊急需要，才是解決之道，修法的出發點是對，但應循序漸進，而不是急就章，產生排擠的反效果。

審查會最後並未動用表決，而由會議主席、國民黨立委王育敏裁示，條文全數保留，送黨團協商。