【重磅快評】柯建銘難言之隱 綠委緩頰卻越描越黑

民進黨立院黨團總召柯建銘端節拜訪前總統蔡英文，事後發文提及蔡英文的3點叮嚀，不料，後來這段文章悄悄刪除修改。說話一向不吐不快的柯建銘今天被問到此事時反常拒答，僅說「不要為難我，好不好」，倒是一群綠委出來替他緩頰，卻一再提及蔡賴之爭、英德之爭，事情越描越黑，反倒引人側目。

賴清德總統甫上任，立院即因審議國會改革法案引發青鳥行動，外界質疑賴清德和喊出讓青鳥飛進議場的柯建銘不同調，民眾黨主席柯文哲甚至預言民進黨將出現綠版的「馬王政爭」。柯建銘則反嗆柯文哲「等不到民進黨的馬王之爭」，只有民眾黨團總召黃國昌取而代之為黨主席而已。

賴清德和柯建銘會不會翻臉？有待日後觀察。不過，柯建銘最近上電台受訪提及，他會陪民進黨打完2026和2028選戰，打完選戰，他的人生已無憾，2028告老還鄉。2028還早，柯建銘慨談告老還鄉計畫，和最近賴柯關係緊張可能不無關係。

柯建銘嘴巴說，柯文哲看不到綠版的馬王政爭，但他端午節拜訪蔡英文後的貼文卻透露不少訊號，不僅賴柯關係，連蔡賴的緊張關係都被端上檯面，頗值推敲。

柯建銘是端午節當天拜訪蔡英文，事後發文提及蔡的3點叮嚀，一、黨內同志不分派系堅定支持賴清德總統領導。二、黨團同仁要團結共同承擔責任，與行政院長卓榮泰並肩作戰。三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作，迎戰藍白。

就民進黨支持者的角度來看，堅定支持賴清德、與卓榮泰並肩作戰及深化社會對話，都是民進黨當前的要務，一點問題也沒有。但是，柯建銘兩天後卻修改貼文，原先的3點叮嚀消失，改貼「蔡總統也很高興，說難得我來看她，也對我個人提出叮嚀」，不得不讓人再回頭再看看原先3點叮嚀有什麼問題？

柯建銘對於外界提問似有難言之隱，第一種可能是，蔡英文的確說了3點叮嚀，但惹得賴清德不高興，所以柯建銘只好刪文修改。第二種可能是，蔡的確說了3點叮嚀，但她不希望柯建銘把內容貼在臉書上，柯也只好刪文修改。第三種可能是，蔡沒這麼說，是柯建銘自己在作文。

無論是那一種情形，柯建銘都不能實話實說，只能向外界告饒不要為難他。但好事的綠委們卻出來為他緩頰，林楚茵說，文字修正可能是要精準傳達，沒有所謂的蔡賴之爭，外界不需見縫插針；陳冠廷說，蔡總統退休了，沒有英德之爭；許智傑則說，柯建銘跟蔡英文、賴清德溝通，都是為了國家，不要誤解意思。

三名綠委不說還好，這一說反而此地無銀三百兩，「蔡賴之爭」、「英德之爭」的說法出籠，難免引導外界看事情的角度。柯建銘為了國家和蔡英文、賴清德溝通，外界不禁懷疑，難道現在是蔡賴共治嗎？還是見縫插針者，其實是綠委？

蔡英文前一陣子發文曬愛貓，寫著掛念等語，外界解讀蔡一卸任就被賴清德切割，心裡不好受，連黨職選舉都不去投票；如今綠委亂蹭柯建銘刪文的熱度，非但沒有幫到柯建銘，反而把蔡英文、賴清德拖下水，這一池水也越攪越渾了。