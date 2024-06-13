支持修財劃法 北市議會藍黨團：拒中央請客、地方埋單

立法院國民黨團與民眾黨團計畫推動財政收支劃分法修法，民進黨立院黨團強烈反對，台北市議會國民黨團上午舉行記者會聲援修法，向民進黨喊話不能「肥了中央、瘦了地方」，更要求議會其他黨團應站在北市發展的前提下，一同支持修正財劃法，拒絕「中央請客、地方埋單」。

財劃法自民國88年修正至今，逾25年未修正，在野黨認為現行財源已無法滿足地方發展需要，為解決地方財政問題，中央應檢討修正財劃法，把餅做大，擴大釋出給地方財源規模，以減輕地方財政壓力。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱表示，台北市的重大建設箭在弦上，首都的保留款不能被拿掉，更何況民進黨之前也大力呼籲修財劃法，今天要去修改「剛好而已」在地方不管是誰執政，都感覺到錢真的很少、真的很難用，台北市明年警消人員有職務加給和加班費提高到15%，這個經費要由地方自籌，等於是中央開支票、地方埋單。

市議員汪志冰批評「中央出張嘴、地方跑斷腿」民進黨寧願把超收的稅款，拿納稅人的錢來買人心，不願意把錢作為合理的分配，讓各地方政府有更多的資源來做地方建設；財劃法歷年發展最佳的狀態是「四六比」，目前則是最差的狀況25%比75%，其實這樣的做法是破壞了地方自治的精神，中央集權做老大、地方自治已經在民進黨的眼裡形同虛設。

市議員曾獻瑩指出，現行的財劃法是肥中央、瘦地方，特別是營業稅應該回饋地方，讓地方享受招商的成果，而不是地方要看中央的臉色，應是地方努力了就有相對應的財源，啟動正向的循環持續蓬勃發展地方經濟。

市議員詹為元說，中央和地方稅收的占比嚴重失衡，我們要求應該還稅於地方，至少把過去的15%拿回來，依照國民黨的計算，統籌分配款的總預算規模大約會增加5千多億，換句話說，還給地方的稅收總額會高達8904億；更何況在野時期的民進黨政治人物陳菊、蘇貞昌、賴清德都告訴大家要修財劃法，現在是換了位置就換了腦袋。

市議員王欣儀認為，財劃法沒有與時俱進，以家長學子們最關心的校園班班有冷氣為例，中央作法沒有把冷氣編成一般預算，而是用前瞻計畫特別預算，冷氣不是只裝一次，6年之後就要汰舊換新，那錢從哪裡來呢？難道又要由地方自籌嗎？