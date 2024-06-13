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美國學者稱2028至2032年中共可能侵台 外交部曝「4個堅持」發聲了
美國前國土安全部顧問阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）昨天接受媒體專訪，稱2028到2032年可能是中共侵台時機。外交部今天表示，政府不會臆測評論中國是否或何時攻台，但將強化國防力量，跟全球民主國家合作發揮威懾力量。
外交部發言人劉永健今天在例行記者會回應媒體提問指出，政府的政策很清楚，即是秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。
劉永健說明，外界對於中國攻台的各種臆測，只證明一件事，就是中國日益升高對台軍事及灰色地帶脅迫，企圖逐步片面改變台海現狀的意圖與動作，已引起各界高度關切。國際間已有共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺要素，世界各國並已展開積極合作，維持區域和平穩定。
劉永健強調，如總統賴清德就職演說所指出，面對來自中國的各種威脅滲透，台灣必須展現守護國家的決心，提升全民防衛意識，健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」，即強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家合作，形成和平共同體，發揮威懾力量，避免戰爭發生，追求以實力為後盾的和平。
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