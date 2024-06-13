蕭副總統：室內設計可導入AI 提升產業附加價值

副總統蕭美琴今天頒發「台灣獎」給前內政部營建署長黃南淵時表示，室內設計也是跨領域的產業，未來可以導入新的科技、技術及AI，提升產業附加價值；結合綠色及永續的元素，達到聯合國「2030永續發展目標」各項指標。政府會做大家的後盾，讓室內設計裝修產業發展越來越好。

蕭副總統上午出席2024台灣國際室內設計博覽會致詞時表示，過去約有10年的時間，她在花蓮看到美麗的風景，以及溫暖的台灣人；駐美期間也看到許多國際室內設計力量的呈現，非常期待透過今天的活動，看到來自台灣本土的軟實力，在國際舞台上發揮。

蕭副總統說，台灣國際室內設計博覽會是國內首次以「室內設計」為主題，所舉辦的國際性博覽會，不僅兼具美學、實用與經濟性，現代室內設計更加入許多新元素，包含永續性、智慧性，為台灣室內設計翻開新的篇章。台灣的商品加入設計元素，附加價值就會提升，不僅是台灣人對自己的要求，也是國際社會對台灣質感的期待。

蕭副總統表示，今天除了來參加室內設計界的盛事，另外一項重要任務就是頒發「台灣獎」予前內政部營建署長黃南淵，感謝黃南淵在擔任公職期間，對於營建產業發展、法規制度建立、室內裝修與設計領域管理制度的推動與貢獻。

蕭副總統指出，室內設計產業發展的過程中，難免有很多新的管理及法規機制建構，隨著社會進步，主管機關更需要與時俱進，以進步的思維，與產業界共同發揮力量。因此，對於黃南淵在此領域的專業貢獻，表達感謝之意。

蕭副總統表示，上週有許多國際級的AI科技巨頭聚集在台灣，看好台灣、投資台灣，並將與台灣在地產業有更多投資與合作。她相信，室內設計也是跨領域的產業，未來可以導入新的科技、技術及AI，提升產業附加價值，也期盼結合綠色及永續的元素，達到聯合國「2030永續發展目標」各項指標。

最後，蕭副總統感謝主辦單位的用心，舉辦具有前瞻性、永續性、國際性的博覽會，也期盼台灣結合產官學界及人才，邁向更具發展性的未來。政府會做大家的後盾，共同努力、一起打拚，讓室內設計裝修產業發展越來越好。

隨後，蕭副總統頒發「台灣獎」給黃南淵，肯定黃南淵在都市規劃及建築管理方面的貢獻；並與現場貴賓一同進行啟動儀式及參觀展區。

與會者包括財團法人海峽交流基金會董事長鄭文燦、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫、榮譽理事長陳銘達等人。