認了交通違規 王義川：中國制裁後遭抹黑、跟蹤

國民黨立委徐巧芯今（13）日公布照片、影片，指出民進黨政策會執行長王義川交通違規。王義川回應，他不會像徐巧芯一樣「回去再講」，該繳的罰單馬上繳，但一邊抹黑說他監控人民，但一邊實際上用監控手段的，就是徐巧芯。

王義川指出，周二當天他上午去桃園青埔的銀行辦事，就被跟蹤偷拍。回家2小時後再出門前往台北，還一路繼續被跟，這種連續性的跟拍行為，有可能是「一般民眾」投訴嗎？

王義川說，他被中國制裁後，又被鋪天蓋地抹黑盜用電信數據，再遭不明人士跟蹤，徐巧芯公佈他被跟監的畫面，這一連串的行為已經不能用巧合來形容，目的是為了讓他心生畏懼。

王義川表示，這已經影響到他的人身安全，會去報案，徐巧芯既然宣稱影片是「民眾檢舉」，會請警方調閱監視器，確認這是民眾檢舉還是刻意的跟蹤威脅行為。