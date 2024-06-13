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政院：落實新青安貸後管理 幫助年輕人決心不變

中央社／ 台北13日電

外界指新青安房貸政策助漲房市交易，行政院今（13）日表示，政府幫助年輕人的決心不受影響，也已督促公股銀行進行貸後管理，持續落實新青安貸款，協助無自有房屋的年輕人或家庭購入自住房屋的目的。

房市交易熱，新青安優惠房貸被外界認為是主因。內政部長劉世芳昨天表示，新青安推出是針對首次申請的年輕族群，有發揮階段性效益，但確實不宜再加碼補助，對房市抑制會有一點效果；財政部次長阮清華昨天也解釋，新青安政策是為年輕買房族減壓，公股行庫依規嚴謹辦理相關授信，針對外界提出的轉租、人頭戶問題，將與相關機關嚴謹查核。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時說明，政府過去幾年為了落實居住正義，除修正房屋稅條例、平均地權條例，也推動囤房稅2.0、房地合一稅、社會住宅與租金補貼等政策，希望對房價產生相當效益，已有階段性成效。

陳世凱強調，新青安房貸政策是為協助沒有自有房屋的年輕人，或是家庭可以買自住房屋，政府已經督促公股銀行貸後管理，落實協助無自有房屋的年輕人及家庭購入自住房屋的政策目的，「（政府）幫助年輕人的決心，不會受到近日討論的影響」。

中央銀行下午將召開理監事會，外界關注升降息與否，以及是否推出第6波房市管制。陳世凱表示，政院會持續關注央行理監事會結果，若需要提出相對應政策，會適時提出。

年輕人 房屋 陳世凱

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