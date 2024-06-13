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提高警消退休所得替代率修法 張榮興盼打造優質職場

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今天審查立委提案修法提高警消每月退休所得的所得替代率，警政署長張榮興（左）答詢表示，希望打造優質工作環境，盡量簡化警察重複性勤務。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今天審查立委提案修法提高警消每月退休所得的所得替代率，警政署長張榮興（左）答詢表示，希望打造優質工作環境，盡量簡化警察重複性勤務。記者潘俊宏／攝影

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今（13）日審查國民黨立委蘇清泉等27人所提「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三草案」，希望提高警消每月退休所得的所得替代率。警政署長張榮興面對立委詢問如何改善警察待遇時表示，盡量簡化重複性勤務，讓警察有優質工作環境。

立法院外一早就有退休警消集結希望提高退休金所得替代率，但是銓敘部、行政院人事總處、內政部皆持反對意見，據銓敘部報告指出，現職是用警察條例的警消人員因危勞工作特性，已就在職待遇、撫卹和因公傷亡慰問金等遠較其他公務人員為優，恐擴大兩者退休所得的差距，若修法恐使退撫基金財務缺口加大，且與年改政策背道而馳。

面對現在警力缺額提高與警力老化現象，警政署長張榮興表示，若是提早退休領的錢少，所以許多人都延後退休，一般來說，警消工作項目、工作壓力、家庭因素或要轉行等方面因素較多，而缺額造成排擠效用，讓有些工作的執行警力不足，希望打造優質工作環境，簡化重複性勤務，同仁能快樂上班，平安回家，提升工作向心力。

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今天審查立委提案修法提高警消每月退休所得的所得替代率，警政署長張榮興（左二）、內政部次長馬士元（右一）及銓敘部次長張秋元（右二）列席備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今天審查立委提案修法提高警消每月退休所得的所得替代率，警政署長張榮興（左二）、內政部次長馬士元（右一）及銓敘部次長張秋元（右二）列席備詢。記者潘俊宏／攝影

所得替代率 警察

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