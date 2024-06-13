提高警消退休所得替代率修法 張榮興盼打造優質職場

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今（13）日審查國民黨立委蘇清泉等27人所提「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三草案」，希望提高警消每月退休所得的所得替代率。警政署長張榮興面對立委詢問如何改善警察待遇時表示，盡量簡化重複性勤務，讓警察有優質工作環境。

立法院外一早就有退休警消集結希望提高退休金所得替代率，但是銓敘部、行政院人事總處、內政部皆持反對意見，據銓敘部報告指出，現職是用警察條例的警消人員因危勞工作特性，已就在職待遇、撫卹和因公傷亡慰問金等遠較其他公務人員為優，恐擴大兩者退休所得的差距，若修法恐使退撫基金財務缺口加大，且與年改政策背道而馳。