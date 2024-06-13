遭林右昌疑監控民進黨中央 徐巧芯：綠營內部的狼人殺

針對民進黨政策會執行長王義川捲入電信偵查疑雲，國民黨立委徐巧芯昨（12）日稱接獲密報，民進黨黨政主管會議曾提及相關報告；民進黨秘書長林右昌則質疑徐監控民進黨中央。對此，徐巧芯今天回應，沒有監控，只有民眾或吹哨人檢舉，民進黨內部自己的狼人殺遊戲。

立法院外交及國防委員會昨邀國安局長蔡明彥率相關機關提出「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」專案報告，國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、中華電信等代表也列席。

徐巧芯在質詢時表示接獲密報，5月27日民進黨新媒體中心主任詹賀舜在「黨政主管會議」提出中華電信子公司「是方電訊」交叉比對報告，當天下午王義川就上節目大談依據手機訊號分析青鳥運動成員背景，質疑是方電訊與民進黨關係密切。

林右昌表示，絕對不是徐巧芯說的那樣，相關說法令人匪夷所思，也覺得很可怕，難道徐巧芯在監控民進黨中央黨部嗎？既是民進黨黨政主管會報，徐巧芯怎麼會知道？難道裝了監視器或竊聽器？

對於林右昌的說法，徐巧芯今天表示，林右昌不斷跳針、不願正面回應，甚至反她為什麼會知道，質疑她是否「監控民進黨」，這種說法，代表默認她的質詢內容，不是嗎？

徐巧芯強調，沒有監控，只有民眾或吹哨人檢舉；民進黨內部自己的狼人殺遊戲，民進黨主席賴清德記得玩下去。