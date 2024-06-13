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爭議事件再添一樁 徐巧芯：王義川二度違規闖紅燈

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今天表示，有民眾向她檢舉，直擊民進黨政策會執行長王義川在6月11日下午1時左右，要前往北檢的路上兩度違規闖紅燈。圖／徐巧芯辦公室提供
國民黨立委徐巧芯今天表示，有民眾向她檢舉，直擊民進黨政策會執行長王義川在6月11日下午1時左右，要前往北檢的路上兩度違規闖紅燈。圖／徐巧芯辦公室提供

民進黨政策會執行長王義川日前在節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，引發電信偵查疑慮，至今仍未說明清楚。國民黨立委徐巧芯接獲爆料，表示王義川二度違規闖紅燈。

「是你嗎？義川天兵再度闖紅燈違規左轉？」徐巧芯今（13）日表示，有民眾向她檢舉，直擊王義川在6月11日下午1時左右，要前往北檢的路上兩度違規闖紅燈。

徐巧芯指出，投訴內容為，開著一輛白色BMW轎車前往北檢路上的車速飛快，被民眾二度直擊違規闖紅燈。第一次，下午1時41分，台北市酒泉街、迪化街二段路口直行闖紅燈；第二次，下午1時47分，台北市承德路三段左轉民權西路闖紅燈。

徐巧芯提到，王義川去年12月就被爆料過，也是這台車鬼切又闖紅燈左轉，還被批評這是哪門子的「交通專業」，當時王義川說之後會小心，但如今再來一次。

徐巧芯說，依據「道路交通管理處罰條例」規定，行車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交叉路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下的罰鍰，而王義川的2次違規行為，經民眾告發後，最高可罰1萬800元罰鍰。

徐巧芯 王義川

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