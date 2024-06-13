黃國昌問如何改善警察待遇 署長：快樂上班、平安回家

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今（13）日審查國民黨立委蘇清泉等27人，擬具「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三草案」，藍委提案提高退休警消之所得替代率，最高可望到90%。民眾黨立委黃國昌質詢問警政署長張榮興，如何改善警察待遇。張榮興說，重複性勤務要簡化，讓警察有優質環境。

黃國昌說，相信台灣人民對警、消、軍及海巡有非常高的敬意，因工作承擔其他人沒有面臨到的風險，相信會提案修法是體恤到其辛勞，也相信多數台灣人跟他想法一樣，不管是現職或退休應該都要給予較好待遇。他指出，平均退休年齡已升高到55.64歲，任職時間從過去的29.8年到現在的34.33年。張榮興是否了解為何有變化？

張榮興說，看年齡退休延後、年資提高，退休的人少，提早退休領的錢減少，所以選擇繼續做下去。

黃國昌表示，希望國家財務能夠平衡，但要考慮到警力老化問題，執勤實務上都會遇到困難。張榮興對此表示認同。黃又說，立法院在預算、員額上對警察很支持，但缺額越來越高，2023年缺額升高到4488人，缺額原因是什麼？

張榮興說，缺額造成排擠效用，有些工作執行面的警力不足，排班上接續不下來。黃國昌追問，是因為現在年輕人越來越不想當警察？張回，不能這樣講。黃再追問缺額原因，張表示，一般是工作原因較大，因為工作項目、工作壓力、家庭因素或要轉行等方面因素較多。

黃國昌問有何解決建議，相信委員都有共識改善警察待遇。張榮興說，要有優質工作，重複性勤務要簡化，不要做無效工作，再者要讓警察有優質環境，快樂上班，平安回家，也包括工作以外的休假、休息，讓警察認同工作，提升工作向心力。

黃國昌建議張榮興，多跟年輕基層員警還有消防弟兄溝通，傾聽心聲，才能真的了解想法跟工作面臨的問題、困境，有效反映心聲，作為立法院預算上、法案上的參考基準。

黃國昌最後就銓敘部口頭補充說明，提高退休所得替代率的增加退休給付負擔，問銓敘部何時提出精算報告？銓敘部次長張秋元說，精算上至少要半年。黃說，精算上，銓敘部可以加把勁，希望可以提出更細緻的數字，否則今日提供的數字很粗糙。

據銓敘部口頭補充說明，以每年1600人警消等人員退休並擇領月退休金者估算（平均任職年資35年），因提高退休所得增加退休給付負擔，於未來10至19年間，每年約須增加20億餘元；於未來第20年至第29年間，每年約須增加40億餘元；未來第30年後，每年約須增加60億餘元。

此外，民進黨立委莊瑞雄則於質詢時，除表達反對修法外，也酸在野黨不要拿到國會多數後，就可以枉顧世代正義。