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財劃法25年未修 嘉縣藍營痛批：有的撐死、有的餓死
財政收支劃分法將近25年未再修正，國民黨嘉縣黨部今召開記者會，書記長李國勝、議員詹琬蓁表態支持國民黨版本。詹琬蓁說，過去民進黨一黨獨大，完全不經黨團協商，在立法院連續通過法案，反觀現在立法院長韓國瑜逐條審查，呼籲三黨良性討論，不會永遠都是特定政黨執政。
議員李國勝說，財劃法25年未修法，今年中央分配75%，地方只有分到25%，「有的撐死，有的餓死」，非六都縣市財政相當困難，財稅收支無法比擬六都，只能勉強維持財政平衡，因此聲援立法院進行25年總檢討，支持國民黨提出修正版本，盼改善施政及民生建設，落實公平正義。
議員詹琬蓁說，嘉義縣政府今年總預算332億元，包括70億元統籌分配款，125億元一般性及計畫性補助款，自籌款只有38億元，光人事費就無法支應，都要依靠中央補助過活，中央集權又集錢，過去縣長張花冠、陳明文都支持修法，不會永遠都是特定政黨執政。
詹琬蓁也說，過去民進黨一黨獨大，邱議瑩在立法院連續通過法案，完全不經過黨團協商，也不顧非綠黨籍立委意見；現在立法院長韓國瑜逐條審查，也依民進黨所提意見不斷表決，希望民進黨理性問政，呼籲三黨良性討論，改善地方財政，讓每個縣市都有財源妥善運用。
立委王育敏辦公室主任何博倫說，嘉義縣財政收入不佳，自籌財源比例較低，希望中央能夠因地制宜，修正25年未修的財政收支劃分法，有助弱小縣市發展，且隨著直轄市數量增加，嘉義縣相對剝奪感較重，盼不分黨派一起支持，為縣民爭取更多福利。
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