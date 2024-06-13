快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財劃法25年未修 嘉縣藍營痛批：有的撐死、有的餓死

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
財政收支劃分法25年未修，國民黨嘉義縣黨部今天開記者會，呼籲中央修法。記者黃于凡／攝影
財政收支劃分法25年未修，國民黨嘉義縣黨部今天開記者會，呼籲中央修法。記者黃于凡／攝影

財政收支劃分法將近25年未再修正，國民黨嘉縣黨部今召開記者會，書記長李國勝、議員詹琬蓁表態支持國民黨版本。詹琬蓁說，過去民進黨一黨獨大，完全不經黨團協商，在立法院連續通過法案，反觀現在立法院長韓國瑜逐條審查，呼籲三黨良性討論，不會永遠都是特定政黨執政。

議員李國勝說，財劃法25年未修法，今年中央分配75%，地方只有分到25%，「有的撐死，有的餓死」，非六都縣市財政相當困難，財稅收支無法比擬六都，只能勉強維持財政平衡，因此聲援立法院進行25年總檢討，支持國民黨提出修正版本，盼改善施政及民生建設，落實公平正義。

議員詹琬蓁說，嘉義縣政府今年總預算332億元，包括70億元統籌分配款，125億元一般性及計畫性補助款，自籌款只有38億元，光人事費就無法支應，都要依靠中央補助過活，中央集權又集錢，過去縣長張花冠、陳明文都支持修法，不會永遠都是特定政黨執政。

詹琬蓁也說，過去民進黨一黨獨大，邱議瑩在立法院連續通過法案，完全不經過黨團協商，也不顧非綠黨籍立委意見；現在立法院長韓國瑜逐條審查，也依民進黨所提意見不斷表決，希望民進黨理性問政，呼籲三黨良性討論，改善地方財政，讓每個縣市都有財源妥善運用。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，嘉義縣財政收入不佳，自籌財源比例較低，希望中央能夠因地制宜，修正25年未修的財政收支劃分法，有助弱小縣市發展，且隨著直轄市數量增加，嘉義縣相對剝奪感較重，盼不分黨派一起支持，為縣民爭取更多福利。

財政收支劃分法將近25年未再修正，國民黨嘉縣黨部今召開記者會，書記長李國勝、議員詹琬蓁表態支持國民黨版本。記者黃于凡／攝影
財政收支劃分法將近25年未再修正，國民黨嘉縣黨部今召開記者會，書記長李國勝、議員詹琬蓁表態支持國民黨版本。記者黃于凡／攝影
財政收支劃分法25年未修，國民黨嘉義縣黨部今天開記者會，呼籲中央修法。記者黃于凡／攝影
財政收支劃分法25年未修，國民黨嘉義縣黨部今天開記者會，呼籲中央修法。記者黃于凡／攝影

民進黨 立法院 詹琬蓁

延伸閱讀

國民黨拋財劃法改革3理由 批民進黨集錢又集權

藍白版財劃法排擠社會福利？ 王惠美：不能一切為二來分化

國民黨立院推財劃法修正案 陳其邁喊3個「不公平」

陳其邁不同意國民黨版財劃法：對中南部很不公平

相關新聞

覆議表決只是假動作 替賴清德遮羞才是民進黨的潛台詞

立法院朝野今天針對國會改革覆議案進行協商，最後朝野達成共識，將在21日進行表決。只不過，民進黨已經表明，覆議不成將提出釋憲，所以覆議表決不過是過場的假動作，民進黨要的只是延續話題，掩蓋賴政府上任後的重重亂象，這才是潛台詞。

爭議事件再添一樁 徐巧芯：王義川二度違規闖紅燈

民進黨政策會執行長王義川日前在節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，引發電信偵查疑慮，至今...

黃國昌問如何改善警察待遇 署長：快樂上班、平安回家

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今日審查國民黨立委蘇清泉等27人，擬具「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表...

財劃法25年未修 嘉縣藍營痛批：有的撐死、有的餓死

財政收支劃分法將近25年未再修正，國民黨嘉縣黨部今召開記者會，書記長李國勝、議員詹琬蓁表態支持國民黨版本。詹琬蓁說，過去...

再嗆國民黨 柯建銘：當民意反撲藍鳥還飛得起來？

立法院韓國瑜今為國會改革覆議案召集協商，會中確定19日、20日召開全院委員會審查，並邀行政院長卓榮泰列席說明，21日表決...

政院將投入260億經費 全力落實七大消防政策

行政院長卓榮泰13日在行政院會聽取內政部「提升消防救災安全精進方案」報告後表示，內政部已提出短、中、長期消防安全管理策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。