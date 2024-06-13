再嗆國民黨 柯建銘：當民意反撲藍鳥還飛得起來？

立法院韓國瑜今（13）日為國會改革覆議案召集協商，會中確定19日、20日召開全院委員會審查，並邀行政院長卓榮泰列席說明，21日表決。民進黨團總召柯建銘對結果表示滿意，認為表決前應讓各黨能冷靜思考，辦說明會說服選民，反對一次就沒收，「當民意反撲的時候，請國民黨思考清楚，你的藍鳥飛得起來嗎？」

立法院五月底完成「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」修正案，行政院為此羅列七大覆議理由，並經賴清德總統核可後，移請立法院覆議，立法院預計下周五表決。國民黨團總召傅崐萁質疑，卓榮泰沒看法條就提出覆議。

柯建銘指出，行政院所提的七大覆議理由是召集專家學者共同研擬，清楚且完整，非常尊重憲政體制，行政院也非首次提出覆議，過去常常如此，最有名的就是釋字585號，反觀傅崐萁稱修法是國會自主、自認沒有違憲，代表對方完全視憲法於無物，何其可悲。

柯建銘強調，行政院提出覆議案，代表法案有憲政爭議，立法院投票前，應有一段時間讓大家冷靜思考，因此過去覆議案都是十幾天後才表決，並讓社會溝通，目前各黨都要辦說明會去說服民眾，無論誰成功，最後都要尊重大法官釋憲結果，這就是台灣民主可貴之處。

柯建銘表示，民進黨團今天提出加開全院委員會，反對一次就沒收，感謝最終結論是如此，韓國瑜也接受；民主已在台灣深根，民意會決定一切，人民才是最大，而非各黨，「當民意反撲的時候，請國民黨思考清楚，你的藍鳥飛得起來嗎？」

民進黨團幹事長吳思瑤接續還原協商過程，批評藍白協商時擺明為快而快，上演過去沒收委員會、協商時快轉跳號的政治目的，但覆議案是讓法案有再次審慎檢討的機會，促進民主討論、公共對話，社群也高喊「既然國會不討論，就社會來討論」，是珍貴的民主補課機會。

吳思瑤說，從今天開始到下周五覆議案最終表決前，會把握機會擴大各種對話形式，包括在立法院的討論，以及社會共同審視，這才是覆議案的真正原因和目的，也是珍貴且深化台灣民主、團結國家的機會。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，從來沒有審法案時，有這麼多年輕人發動包圍立法院群起抗議，或許朝野對行政院長提出覆議案各有解讀，但也讓支持修法的政黨能再度公開透明地表達意見，反對方亦能將意見講清楚，既然國民黨已準備下鄉舉辦百場說明會，那在急什麼？

針對協商時藍綠白爆發激烈口角，柯建銘強調，朝野協商從來不是行禮如儀，各方發表看法據理力爭，是民主的展現，而非一言堂，敬告傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，朝野協商不是人身攻擊，只有傅說他「太老要去瘋人院」才是，不同意見不能算是，毫無民主素養，「這兩個黨實在可以走入歷史焚化爐。」