政院將投入260億經費 全力落實七大消防政策

行政院長卓榮泰13日在行政院會聽取內政部「提升消防救災安全精進方案」報告後表示，內政部已提出短、中、長期消防安全管理策略，行政院並已核定22項中期計畫，總經費合計260億元，逐步強化消防救災安全及政府對消防同仁的照顧。並責成內政部全力推動「強公安」、「保職安」、「增人力」、「添裝備」、「汰車輛」、「優廳舍」、「精訓練」7大消防政策，中央地方合作齊力打造更安全的台灣。

卓榮泰指出，「消防安全，生命至上」是政府施政的核心價值，請內政部按所提的短、中、長期消防安全管理策略，逐步強化消防救災安全及政府對消防同仁的照顧。院長表示，本院已核定22項中期計畫，總經費合計260億元，其中短期立即可行，應立刻推動的部分，例如擴大導入無人機、救災機器人等科技救災方式，購置新式救災車輛及裝備器材，可提升勤務安全、強化救災量能，務必要積極推動、確實執行。

卓榮泰強調，除科技的導入、設備的添購、人力的增補外，中長期的消防安全管理策略也必須從法制等各層面推進消防職務安全衛生工作，給予消防人員最好的保障。院長請內政部全力推動「強公安」、「保職安」、「增人力」、「添裝備」、「汰車輛」、「優廳舍」、「精訓練」7大消防政策，中央地方合作齊力打造更安全的臺灣。