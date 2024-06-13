賴清德：盼台美早日解決雙重課稅 貿易發展再創高峰

賴清德總統今（13）日接見美國前白宮副國安顧問博明、華府智庫戰略暨國際研究中心研究員簡以榮時表示，因應威權主義的擴張，台灣的目標也是深化民主夥伴的關係，期盼台灣與美國能夠早日解決雙重課稅問題，且加速台美21世紀貿易倡議下一階段的談判，讓雙方的貿易發展再創高峰。

賴總統指出，再過幾天，新政府上任就滿一個月，兩位貴賓來訪充分展現對台灣的關心以及支持，他要代表台灣人民表達最誠摯的謝意。博明與簡以榮都是國際地緣政治的專家，非常期待能與他們針對印太區域情勢以及台美關係發展等議題有更深入的交流與請益。

賴總統說，就如博明多次公開呼籲，全球民主國家應該加強合作，因應威權主義的擴張，台灣的目標也是深化民主夥伴的關係。未來新政府會積極落實和平四大支柱行動方案，跟美國以及理念相近國家密切合作，提升實力，共同維護區域的和平穩定。

賴總統表示，台灣與美國是彼此重要的經貿夥伴，如果能進一步深化經貿關係，不僅僅可以嘉惠雙方人民，也能共同確保供應鏈的安全。期盼台美雙方持續邁向博明所主張的雙邊貿易協定目標，讓雙方的貿易發展再創高峰，一起為深化台美關係而努力。

博明表示，全世界有許多人生活在威權政府之下，沒有生活在民主國家的權力，尤其是台灣海峽對岸超過10億人看著台灣充滿了欽羨的心情，這次他非常榮幸與新書的共同作者簡以榮一起到台灣，希望能與賴總統交換一些意見，台灣與美國可以一起合作做些什麼，一起維護台灣的安全。

博明指出，台灣的安全與美國的安全緊密相關，與日本、南韓、菲律賓等區域及世界的許多國家都緊密相關，從烏克蘭戰爭所學到的教訓，遏阻比戰爭的代價低，相信賴總統知道「自身的強大會帶來和平」這句話，台灣有能力遏阻來自其他地方侵略性的行為。