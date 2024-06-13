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政院拍板消防法增職安專章 消防署提22項計畫260億元

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
內政部消防署副署長馮俊益今天在行政院會報告「提升消防救災安全精進方案」。記者侯俐安／攝影
內政部消防署副署長馮俊益今天在行政院會報告「提升消防救災安全精進方案」。記者侯俐安／攝影

去年屏東明陽工廠大火釀消防員、民眾百人傷亡，消防員工作權再度受到重視。行政院今（13）日拍板「消防法」部分條文修正草案，並增訂消防人員安全衛生防護專章，若各消防機關辦理安全衛生工作時有違規，經限期改善而未改善將處3萬元至30萬元罰鍰。

行政院長卓榮泰裁示指出，消防安全生命至上是政府施政核心價值。尤其擴大導入無人機、救災機器人等科技救災方式，購置新式救災車輛及裝備器材，務必要確實推動及執行。他強調，除了科技導入、人力增補，中長期管理策略必須從法治層面推進，給予消防員最好的保障。

內政部消防署副署長馮俊益今天在行政院會報告「提升消防救災安全精進方案」，採短中長期策略，推動七大消防政策，22項計畫總經費約260億元，包含中央統籌分配稅83億、公務預算178億（中央125億、地方53億）。七大政策為「強公安、保職安、增人力、添裝備、汰車輛、優廳舍、精訓練」。

消防署針對消防法公安條文修正10條、職安專案修正13條。馮俊益表示，近期屏東縣明揚大火中可見，廠商災時未提供搶救必要資訊、未申報危險物品及落石防護措施。因此全盤檢視消防法，修正四大面向為，強化吹哨者獎勵機制、強化消防人員資訊權、提高廠商未落實設備維護及安全管理之罰則、增訂廠商未落實管理志仁死傷之刑責樣態。

根據消防法草案，工廠、儲存化學品之倉庫及儲存場所之管理人，應平時備置化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並於火災發生時，立即提供給消防指揮人員；在火災發生時，指派專人到場協助救災。

罰則部份，若未時常被治搶救必要資訊、火災為提供消防搶救必要資訊，都將處3萬元至300萬元；火災時未指派專責人員協助救災，則處50萬元到1000萬元，上限為原本150萬元的六倍多；未設置標示板和即時更新，可處2萬元到150萬元。

另外，過去營業場所未依規定設置或維護消防安全設備，致仁死亡將處100萬至500萬、刑期1年至7年；這次修法後，未訂定消防防護、救災計畫，未依計畫執行避難引導，以及達管制量以上的危險物品，未依規定設置或維護場所位置，也將處相同罰則。

職安部分，除了中央成立諮詢會、各級消防機關設置安全衛生專責單位，首長及基層參與安全衛生防護小組，聽取督導機制，涉及消防人員裝備器材等安全衛生事項，應優先編列預算。機關若執行安全事項有違失，將處3萬元至30萬元罰鍰。萬元罰鍰。另也將義勇消防人員納入職安專章部分規範，需提供義消安全衛生設施設備，若義消發生事故，應做事故調查紀錄。

消防員 火災

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