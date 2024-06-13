快訊

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

MLB／6月狂谷來了！大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟

國會改革覆議案朝野協商爆口角 韓國瑜怒嗆莊瑞雄：雞蛋挑鋼筋

柯建銘悄刪蔡英文叮嚀 林楚茵：徐巧芯聲明也改4次

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘上午到立院議場，出席「國會擴權法覆議案」朝野協商。記者林澔一／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘上午到立院議場，出席「國會擴權法覆議案」朝野協商。記者林澔一／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拜訪前總統蔡英文，柯建銘事後發文提及蔡英文3點叮嚀，卻被發現又悄悄刪除修改內文。柯建銘今（13）日被問題拒答，而民進黨立委林楚茵幫忙緩頰說，臉書文字修正煽動處不是新鮮事，國民黨立委徐巧芯聲明也改4次，有心人士不必見縫插針。

柯建銘端午節拜會蔡英文，會後柯建銘在臉書發文提及，蔡英文下達3點提示與叮嚀，包括一、黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德總統領導；二、黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與卓榮泰行政院長並肩作戰；三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作。事後卻被發現柯建銘修改文章內容，刪除蔡英文對黨內的3點叮嚀。

林楚茵表示，柯建銘去看蔡前總統是人情義理，回來後發文修正補充，不需要穿鑿附會、見縫插針，文字修正可能是認為寫法需要調整，精準傳達，沒有所謂的蔡賴之爭。

民進黨立委陳冠廷表示，蔡總統退休了，沒有英德之爭，就像美國前總統歐巴馬跟小布希，生涯為民主制度發聲，不可能有所謂前後任總統之爭。

民進黨立委許智傑說，柯建銘為了台灣充分跟蔡英文跟賴清德溝通，都是為了國家，不要誤解意思，都是為國為民。

柯建銘 民進黨 蔡英文

延伸閱讀

質疑徐巧芯婆婆貸款不成比例 基進黨今告發徐巧芯「詐欺銀行罪」

悄悄刪除蔡英文對黨內3叮嚀 柯建銘拒答：不要為難我

遭指手機分析資料源自民進黨中央 林右昌：徐巧芯在監控？

影／爆王義川資料出自中華電子公司 徐巧芯：自民進黨會議流出

相關新聞

學者倡「和平推」 艾瑪：兩岸領導人須互相了解

兩岸情勢如何能夠邁向和平？耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪提醒台灣，必須努力阻止戰爭發生，包括強化社會凝聚力等。她指出，...

柯建銘悄刪蔡英文叮嚀 林楚茵：徐巧芯聲明也改4次

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拜訪前總統蔡英文，柯建銘事後發文提及蔡英文3點叮嚀，卻被發現又悄悄刪除修改內文。柯建銘今天...

傅崐萁批賴清德挑釁大陸 王定宇反嗆：匪幹論調、中共爪牙

國民黨團總召傅崐萁日前接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時，批評總統賴清德挑釁大陸，要求賴清德不該挑起戰爭，「為...

退輔會：支持恢復退役上校階以上子女教育補助費

國民黨立委提修法，恢復退役上校階以上子女教育補助費。退輔會今天表示，推估恢復退伍上校階以上子女教育補助費，就政府整體預算...

國土計畫法地方反彈 內政部拜會張麗善稱農民權益不變

「國土計畫法」預計明年上路，行政院要求地方政府6月底前將國土功能區圖報內政部，但截至4月僅3縣市提報，各地多有反彈。內政...

藍委提修高警消退休所得替代率 銓敘部：財務缺口加大

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今日審查國民黨立委蘇清泉等27人，擬具「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。