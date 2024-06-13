柯建銘悄刪蔡英文叮嚀 林楚茵：徐巧芯聲明也改4次

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拜訪前總統蔡英文，柯建銘事後發文提及蔡英文3點叮嚀，卻被發現又悄悄刪除修改內文。柯建銘今（13）日被問題拒答，而民進黨立委林楚茵幫忙緩頰說，臉書文字修正煽動處不是新鮮事，國民黨立委徐巧芯聲明也改4次，有心人士不必見縫插針。

柯建銘端午節拜會蔡英文，會後柯建銘在臉書發文提及，蔡英文下達3點提示與叮嚀，包括一、黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德總統領導；二、黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與卓榮泰行政院長並肩作戰；三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作。事後卻被發現柯建銘修改文章內容，刪除蔡英文對黨內的3點叮嚀。

林楚茵表示，柯建銘去看蔡前總統是人情義理，回來後發文修正補充，不需要穿鑿附會、見縫插針，文字修正可能是認為寫法需要調整，精準傳達，沒有所謂的蔡賴之爭。

民進黨立委陳冠廷表示，蔡總統退休了，沒有英德之爭，就像美國前總統歐巴馬跟小布希，生涯為民主制度發聲，不可能有所謂前後任總統之爭。

民進黨立委許智傑說，柯建銘為了台灣充分跟蔡英文跟賴清德溝通，都是為了國家，不要誤解意思，都是為國為民。