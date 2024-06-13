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國會改革覆議案朝野協商爆口角 韓國瑜怒嗆莊瑞雄：雞蛋挑鋼筋

傅崐萁批賴清德挑釁大陸 王定宇反嗆：匪幹論調、中共爪牙

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁上午到立院議場，出席「國會擴權法覆議案」朝野協商。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁上午到立院議場，出席「國會擴權法覆議案」朝野協商。記者林澔一／攝影

國民黨團總召傅崐萁日前接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時，批評總統賴清德挑釁大陸，要求賴清德不該挑起戰爭，「為什麼台灣要對抗規模大很多倍的強權？」民進黨立委王定宇今天批評「匪幹論調！中共爪牙！」過去全世界只有中國共產黨會鬼扯是台灣挑釁，現在多了個中國國民黨大黨鞭。民進黨立委賴瑞隆也說，傅崐萁作為中華民國立委，卻幫忙大陸打壓台灣，淪為大陸附庸附隨組織。

王定宇指出，傅崐萁竟然向外媒表示，警告賴清德不要挑釁大陸，實際上是大陸威脅台灣，台灣從未做錯任何事，這也是自由民主國家的共識。自由民主的中華民國台灣的存在，對大陸而言，就是挑釁。

賴瑞隆也批評，傅崐萁說法很像中國代言人，從蔡英文總統到賴清德總統，這幾年到底哪裡挑釁大陸，到底是誰的軍機、軍艦越界；農業制裁方面，大陸說有毒就有毒，說沒事就沒事，想要制裁台灣的是大陸，台灣有刻意嗎？

賴瑞隆說，賴清德總統提出兩岸開放觀光恢復交流，中共依然已讀不回，到底是誰在挑釁，大陸不斷挑釁民主國家跟台灣的底線，傅崐萁作為中華民國立委，應該站在台灣立場，卻幫中國打壓台灣，作為中國附庸附隨組織，對台灣侵略，台灣人民看得很清楚也無法接受。

中華民國台灣 傅崐萁 賴清德

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