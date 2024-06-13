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國土計畫法地方反彈 內政部拜會張麗善稱農民權益不變

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國土計畫法明年4月30日上路，行政院要求地方政府6月底前將將國土功能區圖報內政部，截至4月僅3縣市提報，各地民眾也多有反彈。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法明年4月30日上路，行政院要求地方政府6月底前將將國土功能區圖報內政部，截至4月僅3縣市提報，各地民眾也多有反彈。圖／聯合報系資料照片

「國土計畫法」預計明年上路，行政院要求地方政府6月底前將國土功能區圖報內政部，但截至4月僅3縣市提報，各地多有反彈。內政部今（13）日指出，政務次長董建宏、國土管理署長吳欣修昨拜會雲林縣長張麗善，張當面提出意見，包括農業發展地區第1類第2類劃設範圍、檢舉獎勵制度等議題。董建宏表示，國土計畫法實施後，農民權益不變，將持續進行社會溝通

董建宏表示，農業發展地區劃設皆是由地方政府依照該縣農業資源特性劃設，內政部不會直接指定；如果各縣市政府認為仍有調整必要，在符合國土計畫法規定下，可依實際需要進行調整。國土計畫法施行後，農民權益保障與現行一致、並未改變，未來農業使用項目更擴及產銷，比現行制度更有保障，產、製、儲、銷、休閒農業均可申請使用。

至於檢舉獎勵制度部分，董建宏指出該項制度是由立委在2015年審議時提案入法，條文規定當發生重大違規才會適用30萬以上罰則，釀災、致人於死或重傷也才會受刑責處罰，並沒有農地違規裁罰提高罰金的情形，相關辦法內政部也會繼續廣徵意見。

董建宏強調，國土計畫相關研商會議、座談會及縣市拜會總計已超過140多場，內政部會持續與社會大眾溝通，涉及其他部會業務也會交由各機關積極研議，以維護民眾合法權益。

內政部 溝通 農民

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